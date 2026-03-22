Mucho en liza para La Purísima y el Verín

La Purísima dejó atrás su participación en la Copa Diputación y este domingo por la tarde se centra en la liga, donde lo visita el líder Verín, sabiendo que el Allariz, tras vencer al Antela B, le saca cuatro puntos de ventaja en su particular lucha por evitar el descenso. El entrenador David Valcárcel tiene claro que “es lo que hay, lógicamente cada uno está intentando salvar a su equipo y no va a ser tarea fácil”.

El hecho de haber quedado eliminados de la competición copera no debería repercutir en el ánimo de sus jugadores, pues para el técnico “son consientes que no mantuvimos la intensidad que veníamos teniendo últimamente y al haber jugado el jueves sabes que para estar hoy un poco frescos tampoco puedes dar el cien por cien, sobre todo siendo un equipo tan joven que no sabe marcar los ritmos de los partidos como si tuvieras más veteranía”.

En cuanto al encuentro ante el líder, Valcárcel reconoce que “tenemos mucho que ganar y poco que perder. Será complicado, porque ellos son un equipo con muchas tablas, buenos jugadores y cuentan con Junior, el máximo goleador, al que hay que tener muy vigilado. Necesitamos cometer muy pocos errores si queremos sacar algo positivo”. No podrán jugar Marcos, Raúl, Alfredo y Simón, que se encuentran lesionados. Hasta último momento es dudosa la presencia de Lois y David.

Su oponente

El Verín, por su parte, viene de ganar el jueves el partido aplazado frente al Nogueira en A Tella, con lo cual, lo que le permitió ampliar a cinco puntos su ventaja sobre el Córgomo. Aun así, su entrenador Vitor Ferreira sabe que a su equipo le quedan “ocho pruebas de fuego con un calendario muy difícil”, de ahí que sus jugadores tengan que sufrir. “Es un equipo joven que juega con mucho sentimiento”.

El técnico portugués destacó la marcha actual de su rival. “Lleva cuatro partidos sin perder, está en una racha positiva con una victoria y tres empates, por eso será un encuentro complicado como todos donde nunca ganamos de una forma contundente, sino más bien por resultados muy ajustados”.

Sobre las claves de este partido, el propio entrenador Vitor Ferreira sabe que se debe mantener un máximo de intensidad a lo largo de los noventa minutos, “no relajarse en ningún momento y estar muy atentos a las transiciones ofensivas de La Purísima. Creo que estamos preparados cuando quieran buscarnos las espaldas y cuando nosotros tengamos el balón controlado debemos estar realmente muy concentrados”.

En cuanto a las novedades en la plantilla, Ferreira no podrá contar con Iago al tener que cumplir una sanción, a los que suma Cristian debido a unos problemas físicos, Víctor y Miguel Vilachá, por motivos personales.

Os Carrís, 17:00 horas.