Facu Ballardo se sube al barco del Ourense CF

Poso y experiencia para el centro del campo del Ourense CF. El equipo azulón viene de firmar un jugador con galones y trayectoria para una temporada que se presenta muy exigente. Es un viejo conocido para los aficionados porque perteneció al equipo hace tres temporadas cuando lograron el ascenso a Primera Federación. Se trata de Facundo Daniel Ballardo Bassano (12/9/1995, Quilmes, Argentina). La temporada pasada estuvo en el Pontevedra a las órdenes de Rubén Domínguez y el anterior curso defendió la camiseta del Calahorra. Antes de venir a jugar al cuadro de Oira pasó por el Formentera, Tarazona o Atlético Sanluqueño. Un jugador que llega para aportar liderazgo a un equipo que lo va a necesitar.

En el día de ayer, ya en la capital ourensana, andaba el argentino a vueltas con la mudanza y preparándose para hoy por la mañana comenzar con los entrenamientos. “Estoy recién llegado, pero con muchas ganas de conocer a los chicos y de disfrutar de todo lo que viene”. Regresa a casa y lo hace de nuevo feliz. “Es una ciudad que conozco perfectamente y en la que estuve muy contento. Esa también fue una de las causas que me ayudaron mucho a dar el paso”.

Alegría y pena

La temporada pasada, Ballardo estuvo en el Pontevedra y vivió en primera persona una promoción que celebraron en el campo y que a los diez minutos se la birlaron en los despachos. “Fue un año complicado y muy raro por todo lo que nos pasó. En todo caso, prefiero quedarme con todo lo que hicimos, que fue mucho, y personalmente me quedó con lo que pude aportarle al equipo”. Pero eso es pasado, ahora toca hablar del futuro y del Facu que se van a encontrar los aficionados ourensanos. “Pues el que vieron y ya conocen porque son los valores que tengo. Aquí viví una temporada muy feliz y quiero volver a serlo de nuevo. Conozco la ciudad, a la gente, el campo, las instalaciones donde entrenamos. En definitiva, todo suma a favor”.

Ahora toca pensar en lo deportivo, y también lo tiene claro. “Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos cuanto antes porque somos todos nuevos. Trabajar con mucha humildad y muy duro en la pretemporada porque esa es la gasolina para la temporada”. Y continúa destacando que “el fútbol es trabajo. Es verdad que los resultados positivos te van ayudando, pero soy de los que piensan que los objetivos tienen que ser de menos a más. Nunca hay que ponerse límites, pero sí que trabajar a conciencia, semana a semana y no relajarse ni dejarse ir nunca”.

Y como no podía ser de otra forma, a un argentino había que preguntarle por la final del mundial. Facu Ballardo lo tiene claro. “La final la vi con el excompañero Alex Fidalgo en Alicante. Mi pareja es de allí y él ya estaba con la pretemporada con el Hércules. Ya vivimos juntos la semifinal contra Inglaterra y luego quedamos para la final. Llevo 25 años aquí y tengo nacionalidad española, pero obviamente soy argentino y aunque era difícil querer que perdiera alguno, tengo que ser honesto y quería que ganara Argentina. Ganó España y también me alegré mucho. Además de que, visto el partido, ganó bien, merecidamente y fue un justo campeón”. Y también se reconoce un enamorado de Rodri. “Es que lo que hace es admirable. Lo único que puedes hacer es aprender de su juego, de la capacidad que tiene para ser un líder con mucha naturalidad y una gran humildad. Es verdad que los que hacen los goles tienen más repercusión, pero jugadores como Rodri son imprescindibles en un equipo”.

Y termina hablando de Messi. “Lo único que puedo decir es que tenemos que estarle eternamente agradecidos por lo mucho que nos ha dado tantos años. Ojalá que no sea su último mundial y que podamos seguir disfrutando de su juego. Es un jugador admirable”.

Este lunes empiezan los entrenamientos El nuevo Ourense CF empieza esta mañana de lunes en el campo de Oira los entrenamientos de cara a la nueva temporada en Segunda Federación, luego de disfrutar dos años de la Primera RFEF. Y no se va a parecer en nada al de la pasada temporada, con caras nuevas desde el cuerpo técnico hasta la totalidad de la plantilla, ya que ningún jugador del año pasado continúa en el equipo. La dirección deportiva estará comandada por el técnico vigués Jorge Cuesta, que la pasada temporada estuvo unos meses al frente del CD Arenteiro y que con anterioridad entrenó al Bergantiños, Sarriana o en los equipos bases del Celta de Vigo. Entre los jugadores destacan caras conocidas como el portero ourensano Diego García, el delantero Marquitos o el último en llegar, el Facu Ballardo que logró el ascenso hace tres temporadas con los azulones. La plantilla aún no está cerrada y habrá más refuerzos en próximos días.