Dos caras nuevas más para el Ourense CF

El Ourense CF apura al máximo la confección de su plantilla para intentar llegar a este lunes por la mañana, cuando realiza la presentación oficial en el campo de Oira, con el mayor número de jugadores posible. En una semana en la que han presentado varios fichajes, le suman ahora dos más y todavía barajan la posibilidad de que pueda llegar alguno más.

Los dos últimos en incorporarse han sido el delantero Aarón Delgado Sánchez y el centrocampista Robustiano Ndong, conocido futbolísticamente como Robus. El delantero madrileño, todavía en edad sub-23 llega desde el Guadalajara, que la temporada pasada compitió con los ourensanos en Primera Federación, aunque tuvo poca participación. Pasó por la base del Getafe CF y del CD Leganés, donde estuvo hasta el último año de juvenil jugando en División de Honor. Luego firmó en el Quintanar del Rey en Tercera Federación para vestir la camiseta del Guadalajara la última temporada, donde destacó especialmente en el equipo filial siendo uno de los jugadores más decisivos.

Por su parte, el centrocampista Robus Ndong, natural de Guinea Ecuatorial, desarrolló buena parte de su carrera en diferentes equipos de la Comunidad de Madrid. Se trata de un jugador con gran despliegue físico y corpulencia que vistió la camiseta, entre otros equipos, del Villaverde de San Andrés, Tres Cantos o AD Parla antes de dar el salto a la estructura del AD Alcorcón la pasada temporada compitiendo en Tercera División.

Estos dos nuevos fichajes se unen a las incorporaciones anteriores de Diego García, Román Noya, Achore Sánchez, Rubén Casas, Jorge Domingo, Markitos, Brais Penela, Viti Oliver, Iván Amandi, Álex Melli, Iván Muñoz y Jesús Cambil. Están a la espera de firmar dos o tres jugadores más que deben llegar en próximos días.