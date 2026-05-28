La Federación le quita a la UD Ourense la posibilidad de ascender en penaltis: "Un atropelo directo aos dereitos do clube"

Borja Fernádez, entrenador de la UD Ourense, junto a Rober Gutiérrez, entrenador del Conquense, en el partido de O Couto de este domingo.

Se calienta la eliminatoria entre UD Ourense y UD Conquense por el ascenso a Primera RFEF. La Federación Española compartió esta tarde de jueves, apenas 72 horas antes de la vuelta de la eliminatoria en Cuenca, que da la razón al CD Numancia en sus alegaciones contra el RC Deportivo Fabril.

Un partido de diciembre

El pasado 13 de diciembre de 2025, el Numancia perdió por 1-2 ante el Deportivo Fabril en Los Pajaritos en un encuentro que posteriormente generó controversia. El club soriano presentó una reclamación por una posible alineación indebida de Hugo Torres, al considerar que no figuraba correctamente inscrito en el acta arbitral. Los órganos disciplinarios federativos rechazaron inicialmente la denuncia y la clasificación no sufrió cambios.

La UD Ourense terminó el año como 3º clasificado y, el Numancia, 4º. Los sorianos ya jugaron las semifinales del playoff contra el Poblense, quedando eliminados.

Sin embargo, tras la eliminación en el playoff, el Tribunal Administrativo del Deporte estimó la reclamación presentada por el conjunto soriano y confirmó la existencia de una alineación indebida del Deportivo Fabril. La resolución modificaba el criterio anterior de la Federación y tenía un impacto directo en la clasificación final, ya que el Numancia habría terminado tercero en lugar de cuarto, alterando así los cruces del playoff de ascenso.

¿Cómo afecta a la UD Ourense? Un giro sin precedentes

De este modo, la UD Ourense pasa a figurar como cuarto clasificado a 28 de mayo, cuando la temporada terminó el día 3 del mismo mes. Esto afecta directamente a la eliminatoria (1-0 a favor de los ourensanos en la ida), ya que no existe la posibilidad de jugar penaltis en caso de empate.

¿Qué quiere decir esto? Si el Conquense gana el partido de vuelta por un gol, el encuentro irá a prórroga, pero si el resultado permanece inmóvil durante ese alargue, el ascenso será para los manchegos sin necesidad de jugárselo a penaltis.

Las protestas unionistas

"A entidade considera un atropelo directo aos dereitos do clube, ao espítito deportivo e ao sentido común cambiar a situación actual", aseguró el club en un comunicado oficial.

Los motivos fehacientes de la UD Ourense atienden principalmente a dos casuísticas:

Jugaron la última jornada de liga con la seguridad matemática de que quedarían al menos terceros . El partido acabó 1-1 con hasta tres jugadores con ficha juvenil sobre el terreno de juego .

No solo han disputado los dos partidos de semifinales con la condición de terceros, sino que ya han jugado la ida de la final ante el Conquense bajo esas normas este pasado domingo.

Por último, el club anunció que "recurrirá a decisión tomada por parte do xuiz único de competicións non profesionais e lamenta que se empañe o final dunha tempada para a historia da entidade".