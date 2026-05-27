Roi Currás, de benjamines a un playoff con la UD Ourense: “Para mí todo esto es un sueño hecho realidad”

Si hay alguien en la plantilla de la UD Ourense que lleva el ourensanismo en las venas es el juvenil Roi Currás Fernández (Ourense, 2007), hijo de Fernando y sobrino de Nacho y Tito, tres nombres muy ligados al conjunto rojillo.

Roi Currás ingresó en la UD Ourense en benjamín de primer año y desde los siete años ha pasado por todos los equipos del club hasta llegar al primer equipo. “Quién me lo iba a decir cuando era un niño y venía a O Couto a ver a mi equipo, que un día podría salir al campo y jugar un play off de ascenso a Primera Federación. Me siento muy orgulloso de poder ayudar al equipo del que soy aficionado a conseguir algo inimaginable, porque lo que estamos viendo no entraba en los planes, ya que no era el objetivo planteado a principio de temporada. La verdad es que todo esto para mí es un sueño hecho realidad”, dice el joven centrocampista unionista.

Aunque hace dos años que debutó con el primer equipo, siguió militando en el Juvenil A y en las últimas semanas ha comenzado a tener más presencia con los “mayores”. Roi Currás apunta que “a principio de temporada me comentaron que iba a estar entrenando con el primer equipo y jugando con el juvenil, y que cuando Borja considerara que estaba preparado podría ir convocado y tener minutos, como me está pasando ahora. Estoy muy contento de tener la confianza del míster y de disponer de minutos importantes, pero tengo que seguir trabajando mucho”.

“Sufres menos en el campo”

Pasar de jugar con los juveniles en Coles a disputar un play off de ascenso con el primer equipo en un O Couto casi lleno podría dar vértigo, aunque Roi Currás reconoce que “pensaba que iba a estar mucho más nervioso, pero una vez que entras al campo parece que todos los nervios y toda la gente desaparece, ya que te centras en lo que está pasando en el juego. La verdad es que sufres menos en el campo que cuando estás fuera”.

Su padre, Fernando Currás, jugó ocho temporadas en el desaparecido CD Ourense, varias de ellas en Segunda División, además, de ser entrenador y presidente del club unionista. “Mi padre siempre me dice que una vez que entre al campo, que es lo que vale, me centre en jugar, en no darle muchas vueltas a la cabeza y en ser yo mismo. Además, que me focalice en cada acción y una vez que acabe, que piense en la siguiente; y que compita lo mismo que hago con el equipo juvenil”.

Ante el Conquense, Roi entró en el tramo final de un encuentro en el que “sabíamos que había que ganar muchos duelos, estar muy pendientes a su juego directo y estar preparados para ganar los segundos balones, además de defender sus centros laterales. Creo que así lo hicimos, competimos bien, estuvimos a la altura y nos vamos con un gol de ventaja a la vuelta”.

"Sabemos que su gente va a empujar mucho, pero nosotros también estaremos arropados por nuestra afición y eso nos va a dar un plus, estoy seguro"

El domingo, a las 19:00 horas, la UD Ourense visita al Conquense con el 1-0 del choque en O Couto: “Hay que competir como en la ida y estar preparados para los duelos, que habrá muchos. También será importante estar pendientes de los centros laterales y siempre que podamos, jugar a lo que sabemos jugar, aunque está claro que no va a ser fácil allí. Sabemos que su gente va a empujar mucho, pero nosotros también estaremos arropados por nuestra afición y eso nos va a dar un plus, estoy seguro”.

El partido se podrá ver en una pantalla gigante en la Praza Maior

El encuentro entre la UB Conquense y la UD Ourense del domingo, a las 19:00 horas, se podrá seguir en directo en una pantalla gigante que se colocará en la Praza Maior. Los aficionados unionistas que no puedan viajar a Cuenca podrán seguir el partido todos juntos. Se recomienda ir con antelación para evitar aglomeraciones. En el encuentro de ida, la Balompédica también instaló pantallas para presenciar el choque.

Los abonados de la UD Ourense han llenado cuatro autocares

Tras completar los dos primeros autobuses de abonados unionistas puestos gratuitamente por la Diputación de Ourense, ayer por la tarde se pusieron a disposición de los socios otros dos autocares más y en pocas horas se agotaron todas las plazas. Los buses son gratuitos y los abonados solo tuvieron que pagar el precio de la entrada (20 euros). De las 300 a las que tenía derecho la UD Ourense, se han vendido todas.

La UB Conquense ya ha vendido más de 6.600 entradas para el duelo

Desde que la semana pasada pusiera a la venta las entradas del partido, el Conquense ha despachado más de 6.600 tickets de los cerca de 7.000 que tiene como aforo el estadio de La Fuensanta. En el conjunto castellano-manchego esperan que próximante se cuelgue el cartel de “No hay entradas”. Los asientos de Grada Este y Fondo Sur (zona descubierta del estadio) no serán numerados para el encuentro del próximo domingo.