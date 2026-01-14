Fer Iglesias, último fichaje de la UD Ourense: “Quiero aprovechar la oportunidad”

La UD Ourense comenzó la segunda vuelta de la mejor manera posible, con una trabajada victoria frente al Salamanca en O Couto (1-0). El partido sirvió para que el joven Fer Iglesias (Maside, 2005) se estrenara como titular en su nuevo equipo, al que llegó procedente del Arenteiro. El delantero unionista considera que “el triunfo ha sido muy importante, puesto que nos enfrentamos a un equipo que estaba tres puntos por encima de nosotros y con la victoria estamos empatados a puntos con la zona de play off, algo que no era el objetivo a principio de temporada. Creo que estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir ganando partidos ligueros para saber a dónde podemos apuntar”.

Con respecto al encuentro frente a los charros, tiene claro que “estuvo muy bien trabajado por nuestra parte, hicimos unos muy buenos 45 primeros minutos, donde conseguimos adelantarnos en el marcador. Sí que es verdad que en el segundo tiempo empezamos a sufrir más y ellos nos apretaron, algo que es normal cuando vas 1-0 y te enfrentas a un equipo como el Salamanca. Supimos defender en equipo y sacar tres puntos importantísimos para empezar bien la segunda vuelta”.

A nivel individual, reconoce que “jugar mi primer partido en O Couto con la UD Ourense me hizo mucha ilusión. La verdad es que me sentí muy cómodo e intenté aprovechar la oportunidad de salir de inicio. Acabo de llegar y poco a poco voy cogiendo confianza, tanto entrenando como en los partidos, además, intento ir asimilando todo lo que me pide Borja”.

Llegada a la UD Ourense

Fer Iglesias se incorporó a las filas unionistas a finales de 2025 porque “necesitaba tener más minutos. Ahora llego a un gran club, que mueve a muchísima gente y que está en una buena categoría. Además, ya conocía a algunos de mis nuevos compañeros y sabía que iba a estar bien”.

El delantero pasó por la cantera del Deportivo, Pabellón y Choco antes de fichar por el Barbadás, donde el año pasado completó un gran curso en Tercera. En verano firmó por el Arenteiro y en el mercado invernal se incorporó a los rojillos. “El salto entre Tercera y Primera Federación es grande, pero hay que intentar las cosas y si al final no sale como uno quiere, a veces hay que dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Estoy muy contento de estar en Segunda Federación y más en la UD Ourense, tengo muchas ganas de hacer las cosas bien en la segunda vuelta y aprovechar la oportunidad”.

Después de 18 encuentros disputados, la recién ascendida UD Ourense ocupa la sexta posición con 29 puntos, 11 sobre la promoción de permanencia. Aun así, Iglesias es fiel al discurso de que “el primer objetivo es sumar esos 44,45 puntos para certificar la permanencia. Una vez llegado a esos puntos, hay que soñar y seguir trabajando para ver hasta dónde podemos llegar en la tabla clasificatoria”.