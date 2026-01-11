La UD Ourense gana al Salamanca, rival en la lucha por el ascenso (1-0)

El objetivo de la UD Ourense de la permanencia cada vez está más cerca y afrontará con otro más ambicioso la segunda vuelta. En otro ejemplo de resiliencia, aprovechamiento de todos y cada uno de sus efectivos, compromiso colectivo y momentos de buen juego, sobreponiéndose a la adversidad incorporada del terreno de juego, el equipo de Borja Fernández derrotó al Salamanca con el gol de Santi de Prado.

El equipo rojillo volvió a ofrecer una gran imagen en el primer tiempo a pesar del pésimo estado del césped, al que se acopló a la perfección y a la forma en que tenía que enfocar el choque, al rival y a su forma de atacar la portería rival. La presión y la defensa adelantada achicando espacios fue una clave y el buscar el juego por banda alternando con fútbol más directo que combinativo otro factor para que en la primera media hora de juego el dominador absoluto fuese el equipo de Borja Fernández. Que además pudo adelantarse en el marcador a los cinco primeros en la primera excelente jugada combinativa en tres cuartos al primer toque que terminó con un centro de banda derecha que no encontró rematador en boca de gol.

No era fácil tener fluidez por el estado del césped ni generar ocasiones de gol claras, pero tuvo mucha presencia ofensiva el equipo ourensanista hasta que se pasó a una fase en la que el Salamanca le quitó el balón y pasó a dominar el choque, sin que ni la UD Ourense ni Vizoso, tuviesen apuros defensivos salvo remates desde fuera del área que el portero rojillo paró con la fiabilidad habitual. Y cuando el choque ya caminaba con el empate al descanso, Hugo Busto despertó al ataque rojillo con dos conducciones individuales terminadas con sendos remates desde fuera del área obligando a intervenir a Jonvi.

Decisivo

Supuso un impulso final para el equipo, que terminó con una acción de coraje y lucha con el improvisado delantero Labrada consiguiendo un balón en área rival para que Santi de Prado con la calidad que le atesora y de volea rematase para batir a Jonvi previo golpeo en palo derecho y colándose en la portería salmantina para adelantar a los unionistas en el último minuto de primer tiempo y retirándose al descanso la merecida ventaja en el marcador.

El segundo tiempo fue diferente porque el Salamanca tomó las riendas del choque y la UD Ourense tuvo que ejercer el compromiso colectivo defensivo habitual, Borja Fernández saber aprovechar y mover sus recursos y en otro ejercicio de resiliencia no exento de sufrimiento final, logró mantener su portería a cero para sumar tres puntos más vitales. Porque en ataque el equipo rojillo desapareció, perdió el control del balón y del medio campo, tuvo que dar dos pasos atrás defensivos, cerrarse bien y que Vizoso no faltase a su cita con la salvaguarda de portería ante un Salamanca que con los cambios se volvió más ofensivo y productivo en ataque. En ese tramo de encuentro, sumó llegadas al área ourensanista y ocasiones de gol suficientes para sumar el empate.

Serrano y Abraham tuvieron dos ocasiones casi consecutivas y solo los numerosos duelos que ganó el equipo rojillo, permitieron que, salvo otra acción en área de numerosos rechaces y casi la última del partido con la polémica del gol anulado por fuera de juego muy protestado a Abraham, la victoria final se quedase en O Couto una semana más.