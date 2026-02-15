Final a la racha sin perder de la UD Ourense ante el Numancia (2-1)

Todas la rachas positivas y negativas tienen su fin y la de la UD Ourense de siete semanas sin conocer la derrota ya es historia. Tuvo que ser uno de los campos emblemáticos del fútbol español, Los Pajaritos y ante todo un histórico de la Primera División como el Numancia, en un partido donde nunca estuvo cómodo y pudo realizar su fútbol el equipo de Borja Fernández, donde se puso un punto y aparte a la racha unionista con un gol en el minuto 86 y después de conseguir el empate en los mejores minutos del equipo rojillo.

No fue el mejor partido de la UD Ourense de los últimos meses porque nunca se sintió cómodo sobre el terreno de juego por la presión alta del rival que provocó que Parrilla y Champi pasasen desapercibidos y el fútbol de posesión, control de partido y generación de ocasiones en ataque quedó simplificado a pases entre centrales y Vizoso o desplazamientos largos buscando a Justino o Rufo como opciones ofensivas. Pero la clave de no puntuar en Los Pajaritos no fue tanto no ser el equipo clarividente en ataque como el cometer dos graves errores defensivos, que le costaron la derrota final, algo inhabitual para los de Borja Fernández. El primero llegaría a los 13 minutos cuando dejaron Alain, el mejor jugador local y el que más problemas le creó a la banda de Simón Luca y Youseff, profundizar sin que nadie le encimase y el centro al área provocó que tras un despeje de Noel, le quedase a Néstor en el punto de penalti en donde batió con remate sin oposición a Vizoso.

El gol dio alas al Numancia que con Moustapha controlando el juego en el corte y la presión que no bajó hasta el último cuarto de hora de primera parte, pasó a dominar el partido y que el conjunto de Borja Fernández solo apareciese por el área de Iván Martínez en una jugada en la que se reclamó penalti sobre Youseff.

Otro error defensivo lleva a la derrota

El segundo tiempo del conjunto unionista fue mejor, dominó mejor el juego, aunque sin la fluidez de otros partidos y con los cambios de Borja Fernández tuvo presencia en área rival y no pasó apuros defensivos hasta el error final que costó los tres puntos. No fue un acoso y derribo a la portería numantina pero Justino, Youseff y Rufo aparecieron más que en el primer tiempo, al igual que Parrilla en contandas ocasiones y la entrada Osian volvió a dar otro aire al juego de ataque del equipo ourensanista. Tampoco tuvo ocasiones claras de gol a excepción de un remate de cabeza muy flojo de Rufo en área a centro de Youseff de los que el delantero no suele errar.

Y en el Numancia se aportó por cerrar el partido con defensa de cinco y tres centrales con solo poco más de un cuarto de hora para el final, pero la UD Ourense consiguió llevar el balón tras robo a Justino y su lámpara mágica que por banda se fabricó una jugada personal para teminar en centro para que Santi de Prado en boca de gol marcase el 1-1.

Todo parecía encaminado para que la UD Ourense se fuese como mínimo con el empate sin renunciar al triunfo cuando un pase filtrado a la espalda de la defensa superó a Labrada y Juancho batió a Vizoso en la salida sin tiempo para la reacción, aunque hasta la última jugada del partido el conjunto de Borja Fernández arriesgó buscando el empate, pero sin el merecido premio final.