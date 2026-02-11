Osián Vázquez, mediapunta de la UD Ourense: “Siempre confié en mí”

La UD Ourense sumó ante el Coruxo un nuevo punto tras empatar 1-1 en Coles gracias a un tanto del debutante Youssef, en el minuto 95.

Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue Osián Vázquez (Ourense, 2002), que jugó la segunda parte tras varios encuentros sin tener minutos. “Estoy supercontento por haber jugado, ya que es cierto que tuve una racha en la que tuve poca participación, pero siempre confié en mí y no queda otra que engancharme al equipo y seguir sumando el máximo número de minutos posibles”, sostiene el “10” unionista.

Asimismo, resalta que “para mí es muy importante poder haber ayudado al equipo durante una parte entera y haber tenido relevancia en el juego, ojalá que no se quede en eso y tire para adelante. Es complicado pasar del año pasado de ser un jugador importante y jugar mucho al rol de esta temporada, que es más secundario y se basa más en sumar desde otra faceta, pero que también me sirve de aprendizaje y para crecer como futbolista y persona. Hubo que adaptarse a eso y aquí estamos, dispuestos a poder ayudar al equipo en lo que me pida el entrenador, para eso trabajo en cada entrenamiento e intento aprovechar cada oportunidad que se me dé”.

“Visto lo visto, ha quedado claro que nadie es mejor que nosotros, tenemos que aguantar en la zona de de play off”

Con relación al encuentro frente al Coruxo, Osián comenta que “hemos conseguido empatar ante uno de los mejores equipos de la categoría, aunque sí que es cierto que el domingo estuvimos mejor que ellos con balón y creo que merecimos más en el global de los 90 minutos. En la primera mitad nos costó más generar ocasiones y conquistar campo rival, pero tras el descanso ya fuimos más dominantes y considero que quisimos, más que ellos, ganar el partido”.

Van cinco jornadas de la segunda vuelta y la UD Ourense está asentado en las posiciones de play off con 37 puntos. “Cuando empezamos la temporada, pocos pensarían que a estas alturas fuéramos quintos, estamos haciendo las cosas muy bien y no nos podemos conformar. Lo decimos siempre en el vestuario, no nos podemos cansar de ganar y puntuar. Tenemos equipo para estar ahí y allí dónde juguemos tenemos que darlo todo. Visto lo visto, ha quedado claro que nadie es mejor que nosotros, hemos derrotado a casi todos los equipos de la parte de arriba y tenemos que aguantar en las posiciones de play off”, apunta el exjugador del Barbadás.

Visita a Los Pajaritos

El próximo encuentro de los unionistas será el domingo, a las 12:00 horas en Los Pajaritos, frente al Numancia, favorito al ascenso, pero está fuera de la zona de promoción. Osián tiene claro que “pese a no estar en su mejor momento, me parece un señor equipo y no entiendo por qué está en media tabla. En la ida fueron superiores a nosotros, no generamos casi nada y nos ganaron 0-3, la derrota más amplia de toda la temporada”.

Además, resalta que “vamos a jugar en un campo chulo, ya que es de Primera División y lo afrontamos con la intención de ganar, como hacemos en todos los encuentros de la liga, independientemente de quien sea el rival”.