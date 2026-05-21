La final de la XLV Copa Diputación entre el Monterrei y el Cented se juega el sábado 30 de mayo
"MIGUEL ÁNGEL"
Monterrei CF y Cented Academy se miden en O Couto el 30 de mayo en una final inédita de la XLV Copa Diputación.
La final de la XLV Copa Diputación “Miguel Ángel”, la fiesta del fútbol provincial, ya tiene día y hora. El encuentro copero entre el Monterrei CF y el Cented Academy se disputa el sábado 30 de mayo, a las 19,00 horas, en el estadio de O Couto.
En un principio, la final se iba a disputar este fin de semana, tal y como ocurre en otras zonas de Galicia, pero el hecho de que el Ourense CF y la UD Ourense jueguen como locales el sábado y el domingo lo ha impedido.
La Copa Diputación tendrá una final inédita y tanto Monterrei como Cented llegarán a la misma con dos semanas de preparación tras terminar sus respectivas ligas. Los rojillos finalizaron la Primera Futgal en la sexta posición y los académicos fueron decimocuartos, por lo que están pendientes del ascenso de un equipo gallego de Tercera a Segunda Federación. Con la final del torneo copero no se pondrá punto y final a la temporada del fútbol provincial, ya que quedan por disputarse las fases de ascenso.
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