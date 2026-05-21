La final de la XLV Copa Diputación entre el Monterrei y el Cented se juega el sábado 30 de mayo

La final de la XLV Copa Diputación “Miguel Ángel”, la fiesta del fútbol provincial, ya tiene día y hora. El encuentro copero entre el Monterrei CF y el Cented Academy se disputa el sábado 30 de mayo, a las 19,00 horas, en el estadio de O Couto.

En un principio, la final se iba a disputar este fin de semana, tal y como ocurre en otras zonas de Galicia, pero el hecho de que el Ourense CF y la UD Ourense jueguen como locales el sábado y el domingo lo ha impedido.

La Copa Diputación tendrá una final inédita y tanto Monterrei como Cented llegarán a la misma con dos semanas de preparación tras terminar sus respectivas ligas. Los rojillos finalizaron la Primera Futgal en la sexta posición y los académicos fueron decimocuartos, por lo que están pendientes del ascenso de un equipo gallego de Tercera a Segunda Federación. Con la final del torneo copero no se pondrá punto y final a la temporada del fútbol provincial, ya que quedan por disputarse las fases de ascenso.