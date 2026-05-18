El Cented gana al CD Moaña y consigue eludir el descenso directo (1-2)

Finalizó la travesía por el desierto para el Cented Academy en la Preferente Futgal 25-26 y lo hizo con un final feliz, pero solo a medias. El “Oasis” se atisbó en O Casal venciendo al Moaña por 1-2 merced a un doblete de un “colosal” Edu Otero, pero también en A Queixeira, donde el Atlético Arnoia cumplía venciendo al Choco por 4-2 para que eludir el descenso directo fuese una realidad. En medio, dos horas de emoción y muchos nervios, donde el boca a boca y las redes sociales trasmitían los goles de uno y otro campo.

El arranque fue frenético, con los dos equipos volcados al ataque. Tras un primer disparo de los de Dani Prado que se fue desviado, Maurito pudo adelantar a los locales en el minuto 5 en un mano a mano que salvaba Iago con una gran intervención en su regreso a la titularidad. Conforme iba pasando el tiempo, el ritmo decayó, pero no así las ocasiones y Ben se plantaba en el área, sin fortuna.

En el minuto 13, Giraldi tuvo que retirarse por lesión sustituido por Marcos Cid. No fue el único contratiempo para los pontinos, ya que Ben también tenía que salir dejando su puesto a Izan en el 33. Tres después, Edu Otero demostraba el por qué de su fichaje y aparecía cuando más lo necesitaba su equipo, con una genialidad, pinchándola al borde del área y de volea por toda la escuadra mandándola a la red, gol de auténtica locura y el 0-1 que se instalaba en el casillero. El Cented no se conformaba con el gol y seguía remando a favor de obra, se apreciaba en el ambiente que el 0-2 no tardaría en llegar, pero sucedió todo lo contrario cuando menos se esperaba. Maurito se sacaba de la nada una jugada individual y sorprendía a la defensa pontina, estableciendo el 1-1 al filo del descanso.

El jarro de agua fría no parecía afectar en el inicio de la segunda parte y el Cented, espoleado por las buenas noticias que llegaban de A Queixeira, no tardaba en recuperar el mando en el marcador. Fue en el minuto 48 y nuevamente por medio de su “killer” Edu Otero, que de vaselina evitaba la salida del Guillermo para poner el 1-2 que ya sería definitivo.

Solo quedaba aguantar hasta el final y el ejercicio de resiliencia fue aparentemente cómodo. Dani Prado blindaba la zona defensiva y a los locales solo les quedaba la opción del balón parado para hacer daño sin éxito. El Cented Academy ya anima al representante gallego final de la promoción de ascenso a Segunda Federación para ratificar su permanencia.