Esta tarde, nuevo capítulo del sainete en el CD Arenteiro

Para las 20.00 horas, en el campo municipal de Espiñedo, vuelven a estar convocados los socios del CD Arenteiro. Tercera entrega de un sainete que parece no tener fin. Con muchas cosas por aclarar en una asamblea informativa, como la deuda del club, la reunión se presenta clave para explicar por dónde debe pasar el futuro de la entidad.

El presidente, Francisco Vázquez Rogel, tiene que aclarar en qué categoría va a jugar el equipo la próxima temporada. Las opciones son Tercera Federación, aunque cada día parece más complicada e inviable por los graves problemas económicos que atraviesa el club y la falta de liquidez, o, por el contrario, inscribir al equipo en Preferente Futgal. Si finalmente compite en esta categoría, además de esquivar los problemas económicos —aunque supondría una huida hacia adelante—, su plaza en Tercera la ocuparía el equipo pontevedrés del Juventud de Cambados.

Lo que está claro, y es lo que cada vez más reclaman los socios, es que la directiva explique con claridad la situación económica y el futuro del club.