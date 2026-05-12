El futuro del Ourense CF pasa por Talavera

El Ourense CF ya no necesita la calculadora. Las cuentas están muy claras y todas sus opciones de salvación pasan por ganar el próximo domingo en Talavera, ante un rival directo, y en el último partido de liga, en O Couto, ante el Tenerife. Si logra los seis puntos que quedan en juego, aunque no es seguro al cien por cien, deberían continuar una temporada más en Primera Federación.

El conjunto azulón dependía de sí mismo hasta esta última jornada, en la que la derrota ante el Celta Fortuna, por dos goles a cuatro, tiró al traste con todas las posibilidades. Aunque no solo fue esa derrota, también la dinámica que lleva el equipo, que en las últimas diez jornadas solo fue capaz de ganar un partido, el derbi ante el Lugo. El resto, cuatro derrotas y cinco empates que han dilapidado el colchón de puntos que tenía sobre sus perseguidores. Y lo que es peor, el “fortín” de O Couto, que era donde el equipo cimentaba su clasificación, también ha dejado de serlo y los dos últimos encuentros los ha perdido, el mencionado ante el filial celeste y quince días antes ante el Zamora, por 1-2. Con esos números no dan las cuentas y han propiciado que el equipo se encuentre en el puesto 17 con 39 puntos y que ha visto cómo le ha superado el Guadalajara, que tiene 40 y que también ocupa puesto de descenso y el Cacereño, que con 41 sería el primer equipo de los cinco que se juegan la permanencia que la tendría lograda. Aunque lo único positivo de esta jornada 36 es que el Real Avilés, que parecía que estaba salvado, se ha vuelto a complicar la vida, porque los 43 puntos que suma le obligan a ganar uno de los dos partidos que faltan para concluir la liga.

Aunque la situación no es irreversible, las caras de los jugadores y cuerpo técnico azulón a la conclusión del partido ante el filial vigués eran toda una declaración de intenciones. Fue un palo duro, pero no queda otra que sobreponerse. El técnico Dani Llácer lo repite todas las semanas que el equipo no gana. “Tenemos que pasar 24 horas de duelo y luego a pensar en el siguiente partido”. Y en eso andan. Ayer lunes tuvieron una suave sesión de entrenamiento, este nartes tienen descanso y desde este miércoles a preparar a fondo la final de Talavera, que también se juega la salvación en los dos próximos partidos y que también tiene claro que sí los gana, ante los ourensanos y el último en Cacereño, puede conseguir la permanencia. La mejor noticia para el Ourense CF es que el equipo entrenado por el argentino Alejandro Sandroni, que llegó el pasado mes de diciembre para sustituir a Diego Nogales, también le cuesta un mundo sacar los partidos adelante, como lo demuestra el hecho de que los últimos cinco partidos que disputaron en el campo Municipal del Prado solo fueron capaces de ganar ante el Arenas de Getxo. Un duelo en el que ambos tienen clara una cosa, el que salga derrotado de este partido estará sentenciado, e incluso el empate podría dejar a ambos equipos sin margen de cara a la última jornada.

Bajas seguras

El Ourense CF tiene dos bajas confirmadas y una duda que tiene difícil poder llegar. Ante el Celta Fortuna el defensa Carmona y el centrocampista David Muñoz vieron tarjeta amarilla y ambos se perderán el partido del domingo por acumulación. La duda es la del delantero Amin, que arrastra problemas de pubis que le impidieron estar en el último partido. Habrá que ver cómo evoluciona, pero su participación en Talavera se antoja casi imposible.