Galería | La afición de la UD Ourense sale a las calle de Ourense para disfrutar del partido, en fotos

Cientos de aficionados de la UD Ourense se dieron cita en la Plaza Mayor con sus bufandas, banderas, camisetas y bengales para apoyar y disfrutar del partido de su equipo ante la UB Conquense desde la distancia

Los aficionados que no pudieron viajar hasta Cuenca para apoyar a la UD Ourense ante la UB Conquense salieron a las calles de Ourense para disfrutar del partido. La Plaza Mayor de la ciudad se convirtió en el punto de encuentro de la afición unionista para ver el partido.

A través de las pantallas gigantes instaladas y algunos sentados en el suelo disfrutaron del partido.