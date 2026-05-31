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UD Ourense - UB Conquense (0-0)
Galería | La afición de la UD Ourense sale a las calle de Ourense para disfrutar del partido, en fotos
Galería | La afición de la UD Ourense sale a las calle de Ourense para disfrutar del partido, en fotos | Miguel Ángel

Galería | La afición de la UD Ourense sale a las calle de Ourense para disfrutar del partido, en fotos

PANTALLA GIGANTE

Cientos de aficionados de la UD Ourense se dieron cita en la Plaza Mayor con sus bufandas, banderas, camisetas y bengales para apoyar y disfrutar del partido de su equipo ante la UB Conquense desde la distancia

La Región
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Publicado: 31 may 2026 - 18:57 Actualizado: 31 may 2026 - 19:09

Los aficionados que no pudieron viajar hasta Cuenca para apoyar a la UD Ourense ante la UB Conquense salieron a las calles de Ourense para disfrutar del partido. La Plaza Mayor de la ciudad se convirtió en el punto de encuentro de la afición unionista para ver el partido.

A través de las pantallas gigantes instaladas y algunos sentados en el suelo disfrutaron del partido.

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