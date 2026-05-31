🔴 Directo | La UD Ourense se enfrenta a la UB Conquense para culminar el ascenso a Primera Federación

Santi de Prado celebra el gol anotado a la UB Conquense en el partido de ida.

La UD Ourense se enfrenta a la UB Conquense en La Fuensanta en el último partido para lograr el ascenso a Primera Federación. Los de Borja Fernández llegan al partido con la ventaja en el marcador gracias al solitario gol de Santi de Prado en el partido de ida

Partido para la historia de la UD Ourense. El conjunto vermello se enfrenta a la UB Conquense en La Fuensanta. Noventa minutos por delante, máximo 120 para saber si logran el segundo ascenso consecutivo.

El equipo llega a Cuenca con la ventaja en el marcador gracias al gol de Santi de Prado en el partido de ida celebrado en O Couto. Borja Fernández sabe que les espera un partido muy físico e intenso donde el rival debe salir a buscar el empate.

Sigue este partido con La Región, minuto a minuto, para comprobar si la UD Ourense es ascender a Primera Federación desde las 19:00 horas.