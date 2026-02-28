Galería | Alegría y resignación entre el Ourense CF y el Arenteiro en el Estadio de O Couto

El estadio de O Couto vistió sus mejores galas para el derbi entre el Ourense CF y el Arenteiro, donde se dieron cita cerca de dos millares de aficionados que se repartieron entre Tribuna y Preferencia

El derbi ourensano de la categoría de bronce del fútbol español deparó una solvente victoria del Ourense CF por 2-0 frente al Arenteiro. Una hora antes del encuentro, ya había ambiente por los alrededores de O Couto. Fueron muchos los aficionados de los verdes que comieron en las cafeterías cercanas al estadio y que dieron colorido a un partido en el que la representación del Ourense CF fue amplia, copando prácticamente la grada de Tribuna. Antes del pitido inicial, el conjunto azulón entregó una placa al periodista recientemente jubilado, Pepe González.

El partido comenzó mal para los de O Carballiño, incluso antes de que el balón rodara, ya que en el calentamiento, Eliseo Falcón notó unas molestias de última hora y se cayó del equipo titular. Primer contratiempo para Jorge Cuesta.

Los de Dani Llácer se impusieron a los de O Carballiño gracias a los tantos de Jelbat y del ex del Arenteiro, Martín Ochoa, en un derbi con absoluta cordialidad entre ambas aficiones

A las 16:15 horas en punto arrancó sobre la alfombra del O Couto un derbi en el que los locales salieron más enchufados y pasado el cuarto de hora consiguieron adelantarse con un cabezazo de Jelbat tras una falta lateral botada por Hugo Sanz.

Poco a poco, el Arenteiro fue espabilando y tuvo varias situaciones de peligro, antes del descanso, pero Víctor Mingo no estuvo acertado y se encontró con un gran Álvaro Ratón, que regresó a la titularidad para enfrentarse al equipo de su villa. Tras el descanso, los visitantes se diluyeron como un azucarillo y el Ourense CF pudo lograr el gol de la tranquilidad tras aprovechar Martín Ochoa (que en la primera vuelta jugó el derbi con la camiseta del Arenteiro) un error de Brais Val y batir a Alvin.

Con el 2-0 en luminoso, ambos equipos movieron el banquillo, pero no hubo ningún cambio en el campo y la resignación se apoderó de un Arenteiro que sigue anclado en la zona de descenso y con una desventaja de siete puntos sobre un Ourense CF que respira.