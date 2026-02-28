Ourense CF-Arenteiro, el derbi de los enrabietados

El campo de O Couto vive un derbi entre los dos equipos ourensanos de Primera Federación. Ourense CF y CD Arenteiro se ven las caras esta tarde de sábado, desde las cuatro y cuarto, en un choque en el que los tres puntos cobran un gran interés porque ninguno de los dos está sobrado, aunque más para los verdes que llegan en descenso y con cuatro puntos de desventaja con el cuadro local.

Además de esa necesidad de ganar, ambos llegan enrabietados. Los azulones por la mala imagen que dieron la última semana en Guadalajara, donde distaron mucho de ser el equipo que todos esperan. Borrar esa imagen y volver a recuperar su identidad es el principal objetivo, para lo que volver a su casa es un plus porque en O Couto es dónde ofrecen siempre su mejor versión y más partidos sacan adelante.

En el bando de enfrente, más de lo mismo. La rabia con la que terminaron el partido ante el Tenerife, luego de perder en el minuto 98 de penalti. Sienten que no lo merecieron y su delicada situación les obliga a dar un paso al frente para sumar tres puntos que aunque no le sacarían del descenso, le darían la oportunidad de volver a ver muy de cerca la salvación.

En el aspecto deportivo, los ourensanos que este viernes por la mañana realizaron la última sesión de entrenamiento, solo hay una baja. Nacho Castillo continúa con su recuperación tras la rotura en un dedo del pie derecho y todavía tendrá que esperar entre tres y cuatro semanas para volver. Las buenas noticias son el regreso de Carmona y Amin, que se perdieron los tres últimos partidos por lesión y esta tarde deberían volver a tener minutos. El resto, todos disponibles.

En los de O Carballiño, que también cerraron la semana de entrenos, vuelve el vigués Brais Val y Chuca, que aunque entró en convocatoria, podía empezar el partido desde el banquillo para no forzarle demasiado. Los que no estarán son los defensas Alpha y Gorka Pérez, por lesión. Arbitrará el extremeño Conejero Sánchez, que esta temporada ya pito a los verdes en la derrota por 1-0 en Avilés. Se espera un gran ambiente en las gradas con una nutrida representación de los aficionados verdes, como es habitual en los derbis.