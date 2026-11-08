Galería | La Carrera de San Martiño reúne a más de 11.000 corredores en Ourense en una mañana de fiesta y deporte, en fotos

Galería | La Carrera San Martiño reúne a más de 11.000 corredores en una mañana de fiesta y deporte

Más de 11.000 corredores tomaron las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño, marcada por el ambiente festivo, las grandes marcas deportivas y una jornada en la que las nubes respetaron a los participantes.

Ourense disfrutó un año más de la Carrera de San Martiño. En su 49ª edición y con un cartel internacional, la cita dejó grandes marcas deportivas en una jornada en la que el cielo nublado y la ausencia de lluvia acompañaron a los participantes durante todo el recorrido.

Más de 11.000 corredores tomaron la salida para recorrer las calles de la ciudad a través del circuito de 10 kilómetros. En la categoría masculina, el triunfo fue para Abdessamad Oukhelfen, que cruzó la meta en 29:18 minutos, el cuarto mejor registro histórico. En la femenina, Kiros Muaz se impuso con un tiempo de 32:34 minutos, el segundo mejor de la historia de la prueba.

La alegría de cruzar la meta, el esfuerzo de cada participante y la satisfacción de completar el recorrido dejaron numerosas imágenes para el recuerdo. Una vez más, la San Martiño convirtió Ourense en una gran fiesta del deporte popular.