Galería | O Couto disfruta de una gran victoria del Ourense CF ante el Lugo (4-2)
VICTORIA IMPORTANTE
Las gradas del estadio de O Couto disfrutaron de una victoria del Ourense CF. Los de Dani Llácer necesitaban ganar y lo hicieron para salir del descenso. El público no falló y animó al equipo durante todo el encuentro
El Ourense CF logró una balsámica victoria ante el CD Lugo en un derbi gallego más de Primera Federación. Las gradas de O Couto se llenaron para vivir un gran partido donde los azulones anotaron cuatro goles.
El clima dio un respiro y las esperadas precipitaciones no aparecieron. Martín Ochoa, por partida doble, Nacho Castillo y Sergio Benito fueron los autores de los goles aurienses. El Ourense CF vuelve a la acción el próximo martes ante el Real Madrid.
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