Vídeo | Un incendio de gran virulencia devora en minutos un edificio completo As Caldas

AFIRMAN QUE ESTABA OKUPADO

Un gran incendio, registrado esta mañana de sábado, ha calcinado el interior completo de un edificio entero en As Caldas. Según un agente consultado, se tenía constancia de que en este edificio entraban okupas. Las grandes llamas han provocado una densa humareda visible a distancia del lugar. Efectivos de extinción y policía, así como servicios de emergencia, han acudido al lugar en un amplio dispositivo. Se desconocen, por el momento las causas de inicio del incendio. Es el segundo en menos de quince días. Otro edificio completo, la antigua Casa de Baños de Ourense, quedaba completamente arrasada por las llamas, un lugar histórico también okupada

La Región
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Publicado: 30 may 2026 - 11:24 Actualizado: 30 may 2026 - 11:35
El incendio, todavía activo, mantiene movilizados a varios equipos de emergencia en la calle Basilio Álvarez, en Ourense.
El incendio, todavía activo, mantiene movilizados a varios equipos de emergencia en la calle Basilio Álvarez, en Ourense. | La Región

Un incendio en un piso situado en la calle Basilio Álvarez, en Ourense, ha movilizado este sábado a numerosos efectivos de emergencia tras la alerta de varios vecinos que avisaron al 112 al ver salir llamas por la ventana del edificio.

El aviso se registró alrededor de las 11.00 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas alertando de un fuego visible en una de las viviendas del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ourense, emergencias sanitarias, Policía Nacional y Policía Local, que trabajan en la zona para controlar y sofocar el incendio.

En estos momentos, los bomberos continúan actuando en el punto para extinguir por completo las llamas y asegurar la vivienda afectada. La gran humareda generada por el incendio es visible desde distintos puntos de la ciudad de Ourense, lo que ha generado expectación y preocupación entre los vecinos.

Por el momento se desconoce el origen del incendio, que está siendo investigado. Tampoco se ha confirmado la presencia de personas en el interior del piso, aunque las primeras informaciones apuntan a que podría no haber ocupantes en el momento en que se declaró el fuego.

La situación permanece bajo control de los servicios de emergencia, que continúan evaluando los daños y asegurando el edificio.

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