Vídeo | Un incendio de gran virulencia devora en minutos un edificio completo As Caldas

El incendio, todavía activo, mantiene movilizados a varios equipos de emergencia en la calle Basilio Álvarez, en Ourense.

Un incendio en un piso situado en la calle Basilio Álvarez, en Ourense, ha movilizado este sábado a numerosos efectivos de emergencia tras la alerta de varios vecinos que avisaron al 112 al ver salir llamas por la ventana del edificio.

El aviso se registró alrededor de las 11.00 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas alertando de un fuego visible en una de las viviendas del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ourense, emergencias sanitarias, Policía Nacional y Policía Local, que trabajan en la zona para controlar y sofocar el incendio.

En estos momentos, los bomberos continúan actuando en el punto para extinguir por completo las llamas y asegurar la vivienda afectada. La gran humareda generada por el incendio es visible desde distintos puntos de la ciudad de Ourense, lo que ha generado expectación y preocupación entre los vecinos.

Por el momento se desconoce el origen del incendio, que está siendo investigado. Tampoco se ha confirmado la presencia de personas en el interior del piso, aunque las primeras informaciones apuntan a que podría no haber ocupantes en el momento en que se declaró el fuego.

La situación permanece bajo control de los servicios de emergencia, que continúan evaluando los daños y asegurando el edificio.