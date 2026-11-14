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COB - Caja 87 (43-35)
Así se vivió el partido en O Couto.
Así se vivió el partido en O Couto. | Alán Pérez

Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida

PRIMERA FEDERACIÓN

O Couto vivió una tarde amarga con la derrota de la UD Ourense ante el Mérida (1-3), en un partido que quedó encarrilado para los visitantes con tres goles en apenas nueve minutos.

La UD Ourense vivió una tarde complicada en O Couto. El conjunto rojillo cayó por 1-3 ante el Mérida después de una primera parte en la que encajó tres goles en apenas nueve minutos y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso.

El equipo de Agustín Ruiz intentó reaccionar tras el paso por vestuarios, dominó durante buena parte del segundo tiempo y encontró el premio del gol por medio de Xabi Domínguez. Sin embargo, la desventaja acumulada en los primeros 45 minutos resultó demasiado grande para los unionistas, que no pudieron evitar una nueva derrota.

Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
1/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
2/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
3/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
4/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
5/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
6/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
7/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
8/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
9/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
10/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
11/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
12/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
13/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
14/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
15/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
16/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
17/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
18/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
19/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
20/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
21/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
22/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
23/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
24/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
25/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
26/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
27/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
28/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
29/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
30/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
31/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
32/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
33/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
34/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
35/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
36/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
37/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
38/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
39/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
40/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
41/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
42/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
43/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
44/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
45/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
46/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
47/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
48/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
49/49 Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida | Alán Pérez

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