Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
PRIMERA FEDERACIÓN
O Couto vivió una tarde amarga con la derrota de la UD Ourense ante el Mérida (1-3), en un partido que quedó encarrilado para los visitantes con tres goles en apenas nueve minutos.
La UD Ourense vivió una tarde complicada en O Couto. El conjunto rojillo cayó por 1-3 ante el Mérida después de una primera parte en la que encajó tres goles en apenas nueve minutos y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso.
El equipo de Agustín Ruiz intentó reaccionar tras el paso por vestuarios, dominó durante buena parte del segundo tiempo y encontró el premio del gol por medio de Xabi Domínguez. Sin embargo, la desventaja acumulada en los primeros 45 minutos resultó demasiado grande para los unionistas, que no pudieron evitar una nueva derrota.
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
23/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
34/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
35/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
36/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
37/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
38/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
39/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
40/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
41/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
42/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
43/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
44/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
45/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
46/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
47/49
Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez
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Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida
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Alán Pérez