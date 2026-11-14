Galería | O Couto sufre una nueva derrota de la UD Ourense ante el Mérida

O Couto vivió una tarde amarga con la derrota de la UD Ourense ante el Mérida (1-3), en un partido que quedó encarrilado para los visitantes con tres goles en apenas nueve minutos.

La UD Ourense vivió una tarde complicada en O Couto. El conjunto rojillo cayó por 1-3 ante el Mérida después de una primera parte en la que encajó tres goles en apenas nueve minutos y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso.

El equipo de Agustín Ruiz intentó reaccionar tras el paso por vestuarios, dominó durante buena parte del segundo tiempo y encontró el premio del gol por medio de Xabi Domínguez. Sin embargo, la desventaja acumulada en los primeros 45 minutos resultó demasiado grande para los unionistas, que no pudieron evitar una nueva derrota.