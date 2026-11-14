Directo | El COB recibe al Caja 87 de Sevilla en el Pazo buscando la tercera consecutiva

Sigue minuto a minuto el COB - Caja 87 Sevilla en el Pazo. Los ourensanos buscan desde las 19:00 su tercera victoria seguida para afianzarse en el play off.

El COB vuelve al Pazo a las 19,00 horas con la oportunidad de sumar su tercera victoria consecutiva. Tras imponerse a Mallorca y Fuenlabrada, el equipo de Moncho López recibe al Caja 87 Sevilla, un rival directo en la pelea por los puestos de play off de ascenso. Un triunfo permitiría a los ourensanos afianzarse en esa zona de la clasificación y dejar a los sevillanos a dos victorias de distancia.

Los de Moncho López afrontan la cita tras completar por primera vez esta temporada una semana de entrenamientos con toda la plantilla. Enfrente tendrá a un conjunto sólido en defensa que reparte el protagonismo en ataque y que llega al Pazo con dos viejos conocidos de la afición ourensana, Unai Mendikote y Aanen Moody.

Sigue en La Región el partido minuto a minuto.