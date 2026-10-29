Galería | O Couto vibra en el encuentro entre el Auriense y el Deportivo de A Coruña de la Copa del Rey, en fotos

El Auriense vivió una fiesta histórica en un abarrotado O Couto ante el Deportivo de A Coruña, aguantando el 0-0 inicial hasta el filo del descanso en una noche inolvidable para la afición pontina

El Auriense firmó este jueves su página más recordada en el estadio de O Couto, que ejerció de anfitrión de lujo para una cita copera inolvidable. Aunque el Deportivo de A Coruña terminó por imponer su jerarquía y pegada, el bloque pontino se dio el orgullo de plantar cara y resistir con el 0-0 inicial hasta el filo del descanso, haciendo que el resultado final fuese lo de menos ante la magnitud de la hazaña.

La fiesta comenzó horas antes en los aledaños del campo, ambientados como una verbena popular que contó con la actuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y un espectacular recibimiento de la cantera al cuadro local. Ya con el balón en juego, el guardameta Borja Atanes sostuvo al equipo ante las acometidas coruñesas, en un choque donde el Dépor necesitó tirar de oficio para quebrar la muralla local.

El pitido final no dejó caras de tristeza, sino una comunión total entre grada y plantilla, rematada con la tradicional caza de camisetas, donde jugadores como Adama Traoré fueron de los más aclamados. Con el recuerdo imborrable de este 29 de octubre de 2026, el Auriense regresa a la liga con la moral reforzada y el orgullo de haber convertido su sueño copero en realidad.