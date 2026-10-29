Directo | La identificación de las víctimas mortales, evolución de heridos, investigación de las causas y reacciones al accidente ferroviario de Urda, minuto a minuto

Los equipos de emergencia y los investigadores trabajan en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde continúa la búsqueda de desaparecidos y la recogida de pruebas para esclarecer las causas del choque.

▪️ Renfe mantiene suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este jueves y todavía no hay una previsión confirmada para recuperar la circulación ▪️ La búsqueda de desaparecidos y la identificación de las víctimas continúan tras el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en Urda (Toledo) ▪️ El balance provisional asciende a 68 fallecidos y decenas de heridos, algunos de los cuales permanecen hospitalizados ▪️ La jueza ha decretado el secreto de sumario y ha prohibido el acceso a la zona del accidente para preservar las pruebas ▪️ La investigación se centra en las circunstancias previas al choque , incluido el fallo del sistema de seguridad ferroviaria LZB y la orden de reanudar la marcha de uno de los trenes

El accidente ferroviario se produjo el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe colisionó con un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó un balance provisional de 68 personas fallecidas y numerosos heridos.

Los equipos de emergencia trabajan en la zona tras el siniestro, mientras familiares y allegados trataban de localizar a las personas que viajaban en los trenes. Este jueves continúan las gestiones para esclarecer la situación de los desaparecidos y avanzar en la identificación de las víctimas. Las autoridades mantienen la atención a los afectados y a sus familias.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Renfe e Iryo han cancelado los servicios afectados y, por el momento, no se ha establecido una fecha para recuperar la normalidad en el corredor. La interrupción también afecta a los viajeros que necesitan desplazarse entre la capital y distintos destinos andaluces.

En el ámbito judicial, la jueza que instruye la causa ha decretado el secreto de sumario y ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a un tramo de dos kilómetros de la vía, así como la retirada de elementos de la zona. También se ha ordenado la custodia de las cajas negras de los trenes y la recopilación de información sobre la circulación y las decisiones tomadas desde el centro de control de Adif.

Entre las cuestiones que se investigan figura el fallo del sistema de seguridad ferroviaria LZB, que habría provocado la detención de varios trenes. Según la explicación ofrecida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el centro de control autorizó después a reanudar la marcha, aunque el sistema seguía sin funcionar. Las causas exactas del accidente y las posibles responsabilidades deberán determinarse durante la investigación.