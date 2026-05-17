Galería | Espiñedo despide al Arenteiro con una derrota
DESPEDIDA DE LA AFICIÓN
El CD Arenteiro cayó ante la SD Ponferradina ante su afición en el último partido de Espiñedo en Primera Federación. El equipo intentó dar una alegría a sus aficionados pero no pudo hacerlo y sigue sin ganar
Espiñedo y su afición volvieron para despedir al Arenteiro pese a que tanto en el plano deportivo como el extradeportivo las cosas no son como gustarían. El equipo de Juanfran García intentó dar una alegría a su afición pero no le fue suficiente.
Los verdes cayeron ante la SD Ponferradina que se jugaba los play offs en un partido donde la afición de O Carballiño estuvo reuniendo firmas para pedir explicaciones y responsabilidades a la directiva.
Los jugadores se despidieron con gesto triste de sus aficionados y de Primera Federación en Espiñedo. Ahora toca cerrar la temporada la próxima semana y esperar al verano que se espera movido.
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