DIRECTO
CD Arenteiro-Real Madrid Castilla (1-1)
Galería | Espiñedo disfruta del sol y fútbol en el estreno de Juanfran García al frente del Arenteiro
OBLIGADOS A GANAR

El CD Arenteiro enfrentó al Real Madrid Castilla en el estreno de Juanfran García al frente del equipo de O Carballiño.

El sol hizo presencia en Espiñedo para el estreno en el banquillo del CD Arenteiro de Juanfran García. El conjunto de O Carballiño se vio las caras con el Real Madrid Castilla en un partido donde en la primera mitad ambos anotaron y gozaron de más ocasiones para irse con ventaja al descanso.

El Arenteiro necesita ganar para seguir en la lucha por no descender.

