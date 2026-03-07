Galería | Espiñedo disfruta del sol y fútbol en el estreno de Juanfran García al frente del Arenteiro
OBLIGADOS A GANAR
El CD Arenteiro enfrentó al Real Madrid Castilla en el estreno de Juanfran García al frente del equipo de O Carballiño.
El sol hizo presencia en Espiñedo para el estreno en el banquillo del CD Arenteiro de Juanfran García. El conjunto de O Carballiño se vio las caras con el Real Madrid Castilla en un partido donde en la primera mitad ambos anotaron y gozaron de más ocasiones para irse con ventaja al descanso.
El Arenteiro necesita ganar para seguir en la lucha por no descender.
