🔴 Directo | El COB se enfrenta al Gipuzkoa Basket en un partido para soñar

El COB vuelve a la acción tras el parón FIBA y lo hace enfrentando al Gipuzkoa Basket, uno de los mejores equipos de la categoría, en un partido que es importante en su objetivo de estar entre la parte alta

Tras el parón de selecciones por fecha FIBA, vuelve la acción del baloncesto de Primera FEB. El COB viaja hasta Gipuzkoa y se enfrenta este sábado al Gipuzkoa Basket, uno de los mejores equipos de la competición.

Por primera vez en muchos meses, Moncho López pudo contar con todos sus jugadores en tres entrenamientos y espera que el equipo logre un gran resultado que le permita soñar con estar entre los mejores.

Sigue toda la acción de este gran partido, minuto a minuto, desde las 18:00 horas con La Región.