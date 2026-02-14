Galería | Goles y disfraces en el regreso del Ourense CF a O Couto

El Ourense CF se enfrenta al Mérida en O su regreso a O Couto y donde las gradas vieron a algunos aficionados disfrazados celebrando el Entroido

El Ourense CF regresó a O Couto tras la reforma del césped. Los azulones recibieron en casa al Mérida AD en un partido donde debían ganar para aumentar la distancia sobre los puestos de descenso.

Enfrente estaba uno de los equipos más en forma de Primera Federación con cinco jornada sin perder y que en los primeros minutos puso en aprietos al Ourense CF. En la primera mitad Guerrero adelantó al Ourense CF con un gran disparo. Antes del descanso, en una gran jugada individual, Raúl Hernández amplió la ventaja.