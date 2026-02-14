DIRECTO
Galería | Goles y disfraces en el regreso del Ourense CF a O Couto
Galería | Goles y disfraces en el regreso del Ourense CF a O Couto | José Paz

Galería | Goles y disfraces en el regreso del Ourense CF a O Couto

REGRESO A CASA

El Ourense CF se enfrenta al Mérida en O su regreso a O Couto y donde las gradas vieron a algunos aficionados disfrazados celebrando el Entroido

Publicado: 14 feb 2026 - 17:06 Actualizado: 14 feb 2026 - 17:08

El Ourense CF regresó a O Couto tras la reforma del césped. Los azulones recibieron en casa al Mérida AD en un partido donde debían ganar para aumentar la distancia sobre los puestos de descenso.

Enfrente estaba uno de los equipos más en forma de Primera Federación con cinco jornada sin perder y que en los primeros minutos puso en aprietos al Ourense CF. En la primera mitad Guerrero adelantó al Ourense CF con un gran disparo. Antes del descanso, en una gran jugada individual, Raúl Hernández amplió la ventaja.

