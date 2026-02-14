DIRECTO
🔴 Directo | El COB quiere volver a ganar en el Pazo al Estudiantes

El COB quiere seguir siendo fuerte en el Pazo y mantener sus opciones de pelear por los puestos de play off ante uno de los mejores equipos como es el Estudiantes

Romaro Gil realiza un mate ante el Obradoiro.
Jorge Ron
Publicado: 14 feb 2026 - 17:45 Actualizado: 14 feb 2026 - 18:36

El COB vuelve al Pazo una semana después y tras caer entre semana en Cartagena. Los de Moncho López se enfrentan a Estudiantes en un partido muy importante para mantener sus aspiraciones a play offs.

Los ourensanos quieren seguir haciendo del Pazo un fortín, donde los mejores equipos de la categoría sufren para ganar, y volver a una racha positiva que les permita soñar con la liguilla de ascenso a ACB.

El Estudiantes llega con muchas bajas y se ven las caran por tercera vez en la temporada.

Sigue el partido minuto a minuto con La Región desde las 18:00 horas

