🔴 Directo | El COB quiere volver a ganar en el Pazo al Estudiantes

El COB quiere seguir siendo fuerte en el Pazo y mantener sus opciones de pelear por los puestos de play off ante uno de los mejores equipos como es el Estudiantes

El COB vuelve al Pazo una semana después y tras caer entre semana en Cartagena. Los de Moncho López se enfrentan a Estudiantes en un partido muy importante para mantener sus aspiraciones a play offs.

Los ourensanos quieren seguir haciendo del Pazo un fortín, donde los mejores equipos de la categoría sufren para ganar, y volver a una racha positiva que les permita soñar con la liguilla de ascenso a ACB.

El Estudiantes llega con muchas bajas y se ven las caran por tercera vez en la temporada.

