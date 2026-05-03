Galería | Jornada de fútbol amarga en Espiñedo

El Arenteiro certifica su descenso tras caer con dureza ante un Cacereño muy superior que no dio opción a la épica.
El partido disputado en Espiñedo certificó el doloroso descenso matemático del Arenteiro tras una dura derrota por 0-4 ante el Cacereño. El conjunto local, que ya venía muy tocado anímicamente desde hacía semanas, se mostró como un equipo noqueado y sin capacidad de reacción ante un rival mucho más motivado que se jugaba la permanencia. Aunque los locales intentaron equilibrar el choque antes del descanso tirando de orgullo, la falta de pegada y la fragilidad defensiva les impidió competir de tú a tú.
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