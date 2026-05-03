🔴 Directo | El COB se enfrenta al Melilla en la penúltima jornada de Primera FEB

El equipo ourensano visita al colista, Melilla, en un partido sin mucho en juego pero con el objetivo de lograr una victoria que les permita afrontar el último partido de la temporada en el Pazo con sensaciones positivas para el COB

El COB solo tiene dos partidos más por disputar en temporada regular. Los de Moncho López atraviesan una racha de seis derrotas seguidas pero las sensaciones de las dos últimas son las de un equipo que compite pero necesita estar más acertados en momentos claves.

Este domingo se enfrentan al Melilla en un partido sin mucho en juego. Los locales son colistas y los ourensanos ya no tienen opciones de play offs.

Sigue el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:00 horas.