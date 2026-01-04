MINUTO A MINUTO
El Torneo Reyes Magos fue una jornada de conviviencia y deporte.
El Torneo Reyes Magos fue una jornada de conviviencia y deporte. | Martiño Pinal

Galería | A Uceira se divierte con el Torneo de Fútbol Reis Magos

FÚTBOL BASE

Hasta once equipos en la categoría benjamín participaron una edición más del Torneo de Fútbol Reis Magos celebrado en O Carballiño con apoyo del Arenteiro

El campo de A Uceira no descansa, este domingo el campo recibió una edición del Torneo de Fútbol Reis Magos enfocado en las categorías del fútbol base ourensano. Desde primera hora de la mañana hasta once equipos de la provincia en la categoría benjamín disputaron el torneo.

Una oportunidad más para disfrutar e impulsar el deporte en la base de la provincia. Los asistentes pudieron disfrutar de una comida entre partidos y la posterior fase final con su entrega de premios.

Galería | Torneo Reyes Magos
1/18 Los jugadores del Velle antes de inicio del torneo ante la cámara. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
2/18 El CD Arenteiro, local en el Torneo de Fútbol Reis Magos. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
3/18 El Club Deportivo Allariz no faltó a la cita. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
4/18 El Pabellón, uno de los habituales en estos torneos. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
5/18 El Maceda listo para participar / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
6/18 La organización muy contenta antes del inicio de la acción. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
7/18 Con la mirada puesta en el balón para controlarlo y continuar hacia la portería rival. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
8/18 Mucha igualdad entre en el Bosco y el Maside. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
9/18 Los integrantes del Bosco permanencen abrigados mientras esperan su turno en el banquillo. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
10/18 El jugador del Maside filtra un pase a un compañero. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
11/18 Los jugadores del Maside protegen el balón de la presión rival. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
12/18 Los benjamines del Ourense CF disfrutan del torneo. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
13/18 Pabellón CF y Velle se vieron las caras en el torneo. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
14/18 El delantero del Pabellón coloca el cuerpo para controlar el balón ante la marca del defensa del Velle. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
15/18 Los padres no pierden detalle de los partidos de sus hijos en A Uceira. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
16/18 El arbitro imparte justicia durante un partido. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
17/18 Las niñas también fueron protagonistas en el Torneo de Reyes Magos. / Martiño Pinal
Galería | Torneo Reyes Magos
18/18 El técnico del Silleda hace ajustes antes del partido. / Martiño Pinal

