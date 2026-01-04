Galería | A Uceira se divierte con el Torneo de Fútbol Reis Magos

Hasta once equipos en la categoría benjamín participaron una edición más del Torneo de Fútbol Reis Magos celebrado en O Carballiño con apoyo del Arenteiro

El campo de A Uceira no descansa, este domingo el campo recibió una edición del Torneo de Fútbol Reis Magos enfocado en las categorías del fútbol base ourensano. Desde primera hora de la mañana hasta once equipos de la provincia en la categoría benjamín disputaron el torneo.

Una oportunidad más para disfrutar e impulsar el deporte en la base de la provincia. Los asistentes pudieron disfrutar de una comida entre partidos y la posterior fase final con su entrega de premios.