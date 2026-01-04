Galería | A Uceira se divierte con el Torneo de Fútbol Reis Magos
FÚTBOL BASE
Hasta once equipos en la categoría benjamín participaron una edición más del Torneo de Fútbol Reis Magos celebrado en O Carballiño con apoyo del Arenteiro
El campo de A Uceira no descansa, este domingo el campo recibió una edición del Torneo de Fútbol Reis Magos enfocado en las categorías del fútbol base ourensano. Desde primera hora de la mañana hasta once equipos de la provincia en la categoría benjamín disputaron el torneo.
Una oportunidad más para disfrutar e impulsar el deporte en la base de la provincia. Los asistentes pudieron disfrutar de una comida entre partidos y la posterior fase final con su entrega de premios.
1/18Los jugadores del Velle antes de inicio del torneo ante la cámara./Martiño Pinal
2/18El CD Arenteiro, local en el Torneo de Fútbol Reis Magos./Martiño Pinal
3/18El Club Deportivo Allariz no faltó a la cita./Martiño Pinal
4/18El Pabellón, uno de los habituales en estos torneos./Martiño Pinal
5/18El Maceda listo para participar/Martiño Pinal
6/18La organización muy contenta antes del inicio de la acción./Martiño Pinal
7/18Con la mirada puesta en el balón para controlarlo y continuar hacia la portería rival./Martiño Pinal
8/18Mucha igualdad entre en el Bosco y el Maside./Martiño Pinal
9/18Los integrantes del Bosco permanencen abrigados mientras esperan su turno en el banquillo./Martiño Pinal
10/18El jugador del Maside filtra un pase a un compañero./Martiño Pinal
11/18Los jugadores del Maside protegen el balón de la presión rival./Martiño Pinal
12/18Los benjamines del Ourense CF disfrutan del torneo./Martiño Pinal
13/18Pabellón CF y Velle se vieron las caras en el torneo./Martiño Pinal
14/18El delantero del Pabellón coloca el cuerpo para controlar el balón ante la marca del defensa del Velle./Martiño Pinal
15/18Los padres no pierden detalle de los partidos de sus hijos en A Uceira./Martiño Pinal
16/18El arbitro imparte justicia durante un partido./Martiño Pinal
17/18Las niñas también fueron protagonistas en el Torneo de Reyes Magos./Martiño Pinal
18/18El técnico del Silleda hace ajustes antes del partido./Martiño Pinal