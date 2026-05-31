EDITORIAL
Ni más corrupción ni más indecencia
Los aficionados vermellos ya están en los aledaños de La Fuensanta.
Los aficionados vermellos ya están en los aledaños de La Fuensanta. | La Región

Galería | La UD Ourense no está sola en Cuenca, la afición los acompaña en un día que puede ser irrepetible

EL AMBIENTE

El color vermello y azul se hace presente en Cuenca con casi 300 aficionados de la UD Ourense que viajaron para apoyar al equipo.

Cerca de 300 aficionados de la UD Ourense viajaron hasta Cuenca para apoyar al equipo en su encuentro de vuelta ante la UB Conquense por una plaza en Primera Federación. Un día que puede ser imborrable en la historia del club.

Un partido que puede llevarlos a completar una gran temporada con el ascenso a Primera Federación. Todo desde La Fuensanta donde el equipo local cuenta con el apoyo de la afición para remontar el resultado de la ida.

La afición puso rumbo a Cuenca para animar a la UD Ourense en este día.
1/5 La afición puso rumbo a Cuenca para animar a la UD Ourense en este día. | La Región
Centenares de aficionados de la UD Ourense están en Cuenca para apoyar al equipo.
2/5 Centenares de aficionados de la UD Ourense están en Cuenca para apoyar al equipo. | La Región
El autobús de la UD Ourense fue recibido entre aplausos por la afición presente en La Fuensanta.
3/5 El autobús de la UD Ourense fue recibido entre aplausos por la afición presente en La Fuensanta. | La Región
Aficionados y jugadores se saludan antes del importante partido por el ascenso a Primera Federación de la UD Ourense.
4/5 Aficionados y jugadores se saludan antes del importante partido por el ascenso a Primera Federación de la UD Ourense. | La Región
Así recibieron los aficionados a los jugadores de la UD Ourense antes del partido.
5/5 Así recibieron los aficionados a los jugadores de la UD Ourense antes del partido. | La Región

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