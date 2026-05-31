Galería | La UD Ourense no está sola en Cuenca, la afición los acompaña en un día que puede ser irrepetible

Los aficionados vermellos ya están en los aledaños de La Fuensanta.

El color vermello y azul se hace presente en Cuenca con casi 300 aficionados de la UD Ourense que viajaron para apoyar al equipo.

Cerca de 300 aficionados de la UD Ourense viajaron hasta Cuenca para apoyar al equipo en su encuentro de vuelta ante la UB Conquense por una plaza en Primera Federación. Un día que puede ser imborrable en la historia del club.

Un partido que puede llevarlos a completar una gran temporada con el ascenso a Primera Federación. Todo desde La Fuensanta donde el equipo local cuenta con el apoyo de la afición para remontar el resultado de la ida.