Galería | O Couto vive una nueva victoria del Ourense CF antes de la reforma del césped

La afición del Ourense CF no dejó de animar durante el partido.
La afición del Ourense CF no dejó de animar durante el partido. | José Paz

PRIMERA FEDERACIÓN

Los goles de Omar y Enol Coto dieron la victoria al Ourense CF ante Osasuna Promesas en O Couto que vivió su último partido antes de la renovación integral del césped

A partir de la próxima semana el césped de O Couto será renovado por parte de la Xunta con el objetivo de poner fin a meses con un terreno de juego en malas condiciones para la práctica del fútbol. Pero antes de que eso suceda, el Ourense CF derrotó por 2-0 al Osasuna Promesas en un partido donde el frío se hizo presente en las gradas del recinto ourensano en partido más de Primera Federación.

Los abrigos, bufandas y gorros poblaron las gradas de O Couto que disfrutó de la victoria del conjunto entrenado por Dani Llácer gracias a los goles de Omar en la primera mitad y al golazo de Enol Coto ya en los segundos cuarenta y cinco minutos.

1/26 Santi Castillejo, entrenador Osasuna Promesas, durante el partido en O Couto. | José Paz
2/26 Daniel Portela, segundo entrenador del Ourense CF, al frente del equipo en el partido por la sanción de Dani Llácer. | José Paz
3/26 La afición respondió y O Couto registró una buena entrada para el enfrentamiento entre Ourense CF y Osasuna Promesas. | José Paz
4/26 Álvaro Ratón volvió a la titularidad con el Ourense CF. | José Paz
5/26 Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón aéreo durante el partido. | José Paz
6/26 El jugador de Osasuna Promesas dispara a puerta durante el encuentro. | José Paz
7/26 Ratón en el suelo tras una acción en su área. | José Paz
8/26 Aranzabe mantiene un intenso duelo con un jugador de Osasuna Promesas. | José Paz
9/26 Enol Coto protege el balón ante la presión de Pedroarena. | José Paz
10/26 Balón suelto en el área del Ourense CF que no remata Osasuna Promesas. | José Paz
11/26 Los jugadores del Ourense CF celebran el primer gol del partido obra de Omar. | José Paz
12/26 El banquillo local celebra el tanto que abría el marcador. | José Paz
13/26 El árbitro del encuentro tuvo que acudir al VFS para revisar la acción del gol por petición de Osasuna Promesas. | José Paz
14/26 David Muñoz y Nacho Castillo presionan a un rival para robarle el balón. | José Paz
15/26 La grada de O Couto anima al equipo. | José Paz
16/26 La defensa visitante aleja el peligro de su área. | José Paz
17/26 David Rabadán dispara desde la frontal del área. | José Paz
18/26 Omar uno de los autores de los goles ourensanos es perseguido por Rufo. | José Paz
19/26 La defensa del Ourense CF aleja el peligro en una acción peligrosa por parte de Osasuna Promesas. | José Paz
20/26 Álvaro Ratón detiene un disparo rival en la victoria del Ourense CF ante Osasuna Promesas. | José Paz
21/26 Los jugadores del Ourense CF celebran el segundo gol del encuentro obra de Enol Coto. | José Paz
22/26 Rafa Fernández, portero de Osasuna Promesas, abatido tras el gol de Enol Coto. | José Paz
23/26 Jelbat intenta rematar un centro lateral. | José Paz
24/26 Omar avanza con el balón controlado ante la presión rival. | José Paz
25/26 La tensión entre jugadores del Ourense CF y Osasuna Promesas no faltó. | José Paz
26/26 Los jugadores del Ourense CF agradecen el apoyo de la afición tras el partido ante Osasuna Promesas. | José Paz

