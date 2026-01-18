Galería | O Couto vive una nueva victoria del Ourense CF antes de la reforma del césped
PRIMERA FEDERACIÓN
Los goles de Omar y Enol Coto dieron la victoria al Ourense CF ante Osasuna Promesas en O Couto que vivió su último partido antes de la renovación integral del césped
A partir de la próxima semana el césped de O Couto será renovado por parte de la Xunta con el objetivo de poner fin a meses con un terreno de juego en malas condiciones para la práctica del fútbol. Pero antes de que eso suceda, el Ourense CF derrotó por 2-0 al Osasuna Promesas en un partido donde el frío se hizo presente en las gradas del recinto ourensano en partido más de Primera Federación.
Los abrigos, bufandas y gorros poblaron las gradas de O Couto que disfrutó de la victoria del conjunto entrenado por Dani Llácer gracias a los goles de Omar en la primera mitad y al golazo de Enol Coto ya en los segundos cuarenta y cinco minutos.
Santi Castillejo, entrenador Osasuna Promesas, durante el partido en O Couto.
Daniel Portela, segundo entrenador del Ourense CF, al frente del equipo en el partido por la sanción de Dani Llácer.
La afición respondió y O Couto registró una buena entrada para el enfrentamiento entre Ourense CF y Osasuna Promesas.
Álvaro Ratón volvió a la titularidad con el Ourense CF.
Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón aéreo durante el partido.
El jugador de Osasuna Promesas dispara a puerta durante el encuentro.
Ratón en el suelo tras una acción en su área.
Aranzabe mantiene un intenso duelo con un jugador de Osasuna Promesas.
Enol Coto protege el balón ante la presión de Pedroarena.
Balón suelto en el área del Ourense CF que no remata Osasuna Promesas.
Los jugadores del Ourense CF celebran el primer gol del partido obra de Omar.
El banquillo local celebra el tanto que abría el marcador.
El árbitro del encuentro tuvo que acudir al VFS para revisar la acción del gol por petición de Osasuna Promesas.
David Muñoz y Nacho Castillo presionan a un rival para robarle el balón.
La grada de O Couto anima al equipo.
La defensa visitante aleja el peligro de su área.
David Rabadán dispara desde la frontal del área.
Omar uno de los autores de los goles ourensanos es perseguido por Rufo.
La defensa del Ourense CF aleja el peligro en una acción peligrosa por parte de Osasuna Promesas.
Álvaro Ratón detiene un disparo rival en la victoria del Ourense CF ante Osasuna Promesas.
Los jugadores del Ourense CF celebran el segundo gol del encuentro obra de Enol Coto.
Rafa Fernández, portero de Osasuna Promesas, abatido tras el gol de Enol Coto.
Jelbat intenta rematar un centro lateral.
Omar avanza con el balón controlado ante la presión rival.
La tensión entre jugadores del Ourense CF y Osasuna Promesas no faltó.
Los jugadores del Ourense CF agradecen el apoyo de la afición tras el partido ante Osasuna Promesas.
