La Gallega publica el calendario provisional de Tercera División

La Federación Gallega de Fútbol acaba de hacer público el calendario de competición, todavía provisional, de la Tercera División de fútbol sala masculino. En clave ourensana, la Liga 2026-2027 se abre el fin de semana del 13 de septiembre con los duelos Gri Carballiño-Lugo Sala B y con el Pecheches-Sala Ourense.

La primera vuelta se cerrará con el año natural. Así, la decimoquinta jornada se disputará el 20 de diciembre con los duelos Pazos de Borbén-Sala Ourense y Gri Carballiño-Pecheches.

La competición se tomará un par de semanas de vacaciones por Navidad, para regresar a la cancha el 10 de enero con el inicio de la segunda vuelta.

Con el descenso del Vianariño, la categoría tendrá solo dos derbis. El de la primera vuelta llegará en la octava jornada, el 1 de noviembre, con el Sala Ourense-Carballiño. El de la segunda, en el Paco Chao, tendrá lugar el 28 de febrero.

La liga regular llegará a su fin con la jornada que se dispute el 2 de mayo, con un Sala Ourense-Pazos de Borbén y con un Pecheches-Carballiño.

Después, será el turno para unos play off en los que el Carballiño ha tenido plaza casi fija en las últimas temporadas. Habrá que ver si los carballiñeses logran meterse entre los mejores por tercera temporada consecutiva. El Sala Ourense, que en un curso en el que la permanencia estuvo muy cara, se salvó del descenso por arrastres gracias al ascenso del Ribeira.