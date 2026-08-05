El Arnoia ultima el plantel para el debut en Segunda

El Atlético Arnoia de fútbol sala femenino comienza a sentir la Segunda División. El conjunto entrenado por Sara Martínez, flamante campeón de la Preferente Gallega que le brindó el salto a las categorías nacionales, inicia la pretemporada la próxima semana.

Tiene mucho trabajo adelantado, ya que tan solo está pendiente de uno o dos fichajes para cerrar la plantilla de su estreno en Segunda.

Por el momento, renovó a nueve jugadoras: Andrea Mosquera, Palo González, Sandra Cid, Rosa Rodríguez, Nere Gil, Andrea Dapía, Nuria Rodríguez, Vane y Susana. Dos son las bajas, Nere Vázquez y Eva Añel. Y también dos los fichajes, Zaide Pérez, procedente del Poio y Sara Pousa, que llega desde el Estrela Futsal.

Repetirá en el banquillo Sara Martínez, en la que será su cuarta temporada en el equipo, todas desde que se había producido la fusión con el terras de Celanova. “Tenemos por delante un reto importante, disfrutar de la Segunda División es la recompensa al sensacional trabajo realizado las tres temporadas anteriores. Sabemos que es un salto enorme, pero tenemos claro que es algo para disfrutar. Después, se verá lo que pasa en la liga, aunque está claro que el objetivo es el de mantenerse”, subraya la entrenadora.

A la hora de hablar de la confección de la plantilla, Sara Martínez reconoce que “tenemos 11 jugadoras, por eso necesitamos alguna más para completar el grupo. Estamos trabajando para fichar a una o dos jugadoras más, pero no tenemos prisa, si lo que viene es de calidad, no me importa lo más mínimo esperar algo más. En todo caso, lo que tengo en este momento es para estar contenta. Renovamos a nueve jugadoras, muchas de ellas con experiencia en la categoría o superior y fichamos a una jugadora (Zaide) que llega de Primera y a otra (Sara) que logró el ascenso”.

El calendario

Lo otro que le falta conocer al Atlético Arnoia para su histórico debut en Segunda División es la composición del grupo y el calendario liguero. “Lo que sabemos es que nos tocará con otros seis equipos gallegos. Pro proximidad deberían tocarnos los cántabros y asturianos y después, a ver cómo se completa”, destaca la entrenadora.