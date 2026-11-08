Conoce los ganadores de la 49ª Carrera de San Martiño

Kiros Muaz y Abdessamad Oukhelfen, ganadores de la Carrera de San Martiño en la categoría absoluta.

La 49ª Carrera de San Martiño dejó grandes tiempos marcados por los ganadores de la categoría absoluta. Un domingo donde más de 11.000 personas disfrutaron de la fiesta del deporte popular en Ourense.

En categoría absoluta masculina el triunfo fue para el gran favorito. Abdessamad Oukhelfen, campeón de España de 10 kilómetros, paró el cronómetro en 29:16 minutos, siendo esta la cuarta mejor marca registrada en la categoría.

Abdessamad Oukhelfen, cruza la línea de meta de la Carrera de San Martiño. | Alán Pérez

Una carrera en la que Oukhelfen dominó de principio a fin. En la primera mitad de la carrera estuvo liderando el grupo de favoritos junto a David de la Fuente, segundo clasificado 29:45 y Esteban Basanta tercer clasificado con 29:46.

Al entrar en la Plaza Mayor, cambió el ritmo y se despegó de sus rivales para cruzar en solitario la línea de meta con un tiempo entre los mejores de la historia en la ciudad.

Muaz, domina la categoría femenina

En la categoría femenina, el triunfo fue para la etiope Kiros Muaz, una atleta sub 23, principal favorita de la prueba.

Desde el primer kilómetro impusó un ritmo elevado que provocó que cruzara la línea de meta con un tiempo de 32:34. Un registro que supone el segundo mejor tiempo de la categoría en todas las ediciones de la carrera.

La vencedora Kiros Muaz, acompañada en meta por Hana Mekonin (segunda) y Douae Ouboukir (tercera). | Alán Pérez

Estuvo acompañada por su compatriota, Hana Mekonin, atleta sub 20, que cruzó la meta tan solo seis segundos después con un tiempo de 32:40. Esta supone la tercera mejor marca en la categoría.

El podio femenino lo completó Douae Ouboukir entrando en línea de meta con un tiempo de 33:40.