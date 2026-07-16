Gandarillas llega a O Couto como extremo de la UD Ourense

A menos de una semana para comenzar la pretemporada, la Unión Deportiva Ourense sigue inmersa en la configuración de la plantilla para su debut en la Primera Federación.

Este jueves se confirma la noticia adelantada por La Región el pasado 3 de julio: la incorporación del extremo Mateo Gandarillas (Bádames, 2001), que durante la última temporada jugó en el Coruxo, donde fue una pieza clave al disputar prácticamente todos los partidos y anotar seis goles. Además, disputó la fase de ascenso a Primera Federación con el conjunto vigués, aunque el equipo cayó eliminado ante el Atlético Baleares.

Gandarillas es un extremo que puede jugar en ambas bandas y destaca por su desborde y capacidad de finalización, por lo que está llamado a ser uno de los jugadores importantes tras la marcha del ourensano Justino Barbosa al Fabril.

El atacante cántabro se formó en la cantera del Racing de Santander y, tras jugar en la División de Honor juvenil, destacó en el filial racinguista. Posteriormente pasó por el Escobedo y ahora, con 25 años, llega al conjunto dirigido por Juan Carballo.

Noel Cabanas, renovado

Otra de las novedades en el conjunto unionista es la renovación del defensa Noel Cabanas, que amplió su vinculación con el club hasta el 30 de junio de 2028. Su continuidad se une a las ya anunciadas de Manu Vizoso, Bruno Rielo, Lucas Puime, Samu Pardo y Labrada.

Todos ellos se suman a los fichajes de Mateo Gandarillas, Diego Tejón (Oviedo Vetusta) y David Ferreiro (Arenteiro). Quienes no continuarán en la UD Ourense son el delantero Youssef Zayzoun, que firmará por el Antequera, y el punta de Maside, Fer Iglesias. Ambos llegaron al conjunto unionista durante el mercado de invierno de la pasada temporada.

En los próximos días seguirá habiendo novedades en una UD Ourense que comenzará la pretemporada el próximo lunes con la vista puesta en llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del campeonato de Primera Federación, que arrancará el 30 de agosto con el duelo ante la Ponferradina en O Couto.