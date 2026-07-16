Labrada y Samu Pardo siguen un curso más en la UD Ourense

SEIS AMISTOSOS

La UD Ourense abre la preparación el próximo lunes con la continuidad asegurada de Javi Labrada y Samu Pardo y una pretemporada que incluye seis amistosos ante Coruxo, Celta Fortuna, Chaves, Antela, Verín y Compostela.

Javi Labrada, defensa de la UD Ourense, realiza un pase en los anexos de Zorrilla.
Javi Labrada, defensa de la UD Ourense, realiza un pase en los anexos de Zorrilla.

El próximo lunes, la UD Ourense iniciará la pretemporada y lo hará con los defensas Javi Labrada y Samu Pardo, que han prolongado su vinculación con el conjunto unionista hasta junio de 2027. El central vigués cumplirá su quinta temporada en O Couto, mientras que el polivalente jugador ourensano suma ya cuatro campañas en el cuadro rojillo.

Por otro lado, ya están confirmados los amistosos que la UD Ourense disputará durante el verano. El primero de ellos será en O Vao ante el Coruxo (1 de agosto), además, en O Couto se enfrentará al Celta Fortuna (8 de agosto) y al Chaves (11 o 12 de agosto). Los de Juan Carballo se medirán también al Antela y al Verín en el José Arjiz en un triangular (15 de agosto) y cerrarán la pretemporada enfrentándose en el Val do Dubra al Compostela (22 de agosto) del ourensano Jordan Sánchez, recientemente fichado.

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