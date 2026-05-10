Un gol de La Purísima para seguir vivos ante el Sporting Carballiño (0-1)

El defensa Dani Arbo, del Sporting Carballiño, controla el balón ante Nava, de la Purísima.

Cuando el partido se extinguía y parecía que iba camino del empate, apareció Ramón con un impresionante trallazo desde unos 25 metros que se coló por la escuadra para proporcionarle una victoria clave a La Purísima en el campo del Sporting Carballiño.

El encuentro estuvo marcado por la lluvia, que cayó casi todo el partido, y las imprecisiones fueron una constante, especialmente durante la primera mitad.

Los locales jugaban sin presión ante un rival que necesitaba los tres puntos y donde los nervios jugaban, por entonces, en su contra. Hablar de ocasiones era como encontrar una aguja en un pajar, aunque se puede rescatar una falta lateral de Rivero que casi llega a conectar Dani Arbo, mientras que la de los visitantes fue un centro que intentó cabecear Jacobo, entrando por el segundo palo, pero Bugallo lo evitó anticipándose y despejando de puños.

Las ganas y el ímpetu de Said eran lo más destacado de los colegiales, pero no encontraba el eco suficiente para armar un ataque.

Dada su situación comprometida en la tabla, La Purísima estaba obligada a arriesgar en la segunda parte y de esa manera comenzó a llegar con más asiduidad a los dominios de Bugallo, que despejó a córner un buen tiro de Docasar.

La respuesta de los sportinguistas llegaba por la banda izquierda, donde Champi puso a prueba al cancerbero. Los visitantes tuvieron una nueva ocasión, pero el cabezazo de Said se fue muy desviado.

El partido fue un toma y daca, donde la incertidumbre del marcador lo hizo algo más interesante. Isarel lo intentó y encontró la respuesta de Dani Selas. Pudo abrir el marcador Suances, que en un mano a mano con el meta mandó su disparo a las nubes. Pero la última bala no la desperdició Ramón para desatar la locura soñando con la permanencia.