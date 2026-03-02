Una goleada para el míster del Peroxa

El técnico Josiño, con la camisita de los 100 partidos en el banquillo del Peroxa.

La tarde no pudo ser más propicia para homenajear, antes del partido, al entrenador Josiño Rodríguez al cumplir sus primeross 100 encuentros en el banquillo del Peroxa con un claro triunfo sobre el Brollón.

Los visitantes llegaron mermados y para colmo se les lesionó muy pronto Castañer. Aun así, a los locales le costó penetrar en su última línea, salvo con disparos que no entrañaban peligro.

A partir de los 20 minutos, en una internada de Corral, estuvo a punto de marcar Oli su pase atrás. Sin embargo, llegaría el 1-0 por mediación del defensa Pepe, que transformó de penalti, por una mano de un contrario.

Antes de llegarse al descanso tuvieron los locales una última oportunidad, donde el portero Dani hace una buena parda al remate del Jhon que iba muy esquinado.

En la segunda parte, los anfitriones estuvieron mucho mejor, donde Corral tuvo un mano a mano con el meta lucense, que salvó con el pie y luego un pase de Adrian Blanco deja solo a Oli y su tiro dio en el palo. Tampoco pudo marcar Oussama, por milímetros, un centro lateral.

El 2-0 comenzó en una apertura a la banda de Adrián Blanco hacia Nico que, tras recortar hacia adentro y desde el pico del área, define al palo largo ante la impotencia del cancerbero Dani.

Con todo el pescado prácticamente vendido, el Brollón casi se benifica de una mala salida entre un defensa y el portero cuyo fallido golpeo le quedó a un contrario, pero su remate lejano se fue apenas desviado sobre el larguero.

En el cierre, el Peroxa terminó sentenciado el encuentro con el 3-0 que ya sería definitivo. Buena pared entre Corral y Nico que el primero, tras regatear al defensa le terminan cometiendo un penalti que acabó transformando el delantero Pablo.