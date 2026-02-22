El Sporting Carballiño se quedó a medias ante el Peroxa (1-1)

El Sporting Carballiño y el Peroxa empataron a un gol en un partido en el que los locales no pudieron ampliar su racha de triunfos, ya que tuvieron enfrente a un rival que supo mantener un orden, especialmente a nivel defensivo.

Nada más comenzar el encuentro, pudieron los visitantes abrir el marcador. Nico probó desde media distancia, pero su remate fue despejado por Artai.

A los ocho minutos se produjo la jugada que pudo cambiar el rumbo del partido. Israel, tras ganar la espalda de los defensores en una de sus escasas distracciones, se internó en el área y cuando intentaba recortar la salida del portero este terminó derribándole, cometiendo penalti. El encargado de ejecutarlo fue Canexón, que quiso ajustar tanto su lanzamiento que el balón se fue pegado al palo derecho.

Esta situación le dio más empuje al rival, que no desperdició su segunda oportunidad. Centro al área que Adri, entrando por el segundo palo, empujó el esférico al fondo de las mallas para colocar el 0-1.

Pudo llegar el empate en una gran asistencia de Canexón hacia Israel, pero salvó providencialmente el cancerbero.

El Peroxa apostó con los desmarques de Brais o el aporte ofensivo de Adrián Blanco. Precisamente Brais pudo aumentar la ventaja, pero Artai realizó un paradón ante el delantero.

En el tiempo de descuento, Meji se atrevió a probar fortuna desde lejos, pero su tiro lo controló Xoel en dos tiempos.

La última que dispuso el Peroxa fue en las botas e Ismael, pero la terminó despejando el meta local.

El Sporting Carballiño salió decidido en la reanudación y prueba de ello, a los dos minutos, un centro de Maside no pudo conectarlo Israel y el balón le quedó a Óscar, que entrando por el segundo palo, sin oposición, empujó el balón al fondo de la portería para establecer el 1-1.

La postura de los carballiñeses fue clara, aunque su adversario se las ingenió para cortocircuitarle. De todas maneras, generó ocasiones para desequilibrar el marcador. Un centro al corazón del área que dudó Xoel y que Israel no llegó por muy poco a golpear el esférico.

Antes de ser sustituido, Ibai probó fortuna con un buen disparo que se marchó muy cerca sobre el travesaño.

El equipo de Josiño Rodríguez tuvo una llegada nítida a poco de haber entrado Pablo por Ismael. El ariete se atrevió a probar desde fuera de área y casi sorprende a Artai, que acabó mandando la pelota sobre el travesaño.

El choque entró en una fase de mucha disputa por el balón, aunque los locales creaban peligro por las bandas con Champi, que pudo romper la igualdad con un potente tiro que repelió eficazmente Xoel.

Los minutos se fueron consumiendo y el Sporting Carballiño dio entrada a Víctor gallego para sacar provecho de su altura, tal es así que el alaricano cabeceó un buen envío de Pana que se perdió muy cerca del palo derecho.

Ocasión para Anxo

En el largo período de prolongación, el Peroxa pudo llevarse algo más que un punto del campo de A Uceira. Un centro lateral le llegó a los pies de Anxo que, con todo su favor, remató alto cuando sus aficionados ya cantaban el gol.

Al final el empate deja un sabor un tanto amargo a los sportinguistas, que seguirán luchando por ocupar una de las plazas de play off de ascenso a la Preferente Futgal, mientras que para los visitantes sirve para seguir demostrando que son un hueso duro de roer.