Golpe de autoridad del Córgomo ante el Nogueira (1-2)

El Córgomo superó un duro escollo como el Nogueira por 1-2 en un campo que siempre salió victorioso y que le permite seguir en lo más alto de la liga. Marcó Peke en el minuto 95 el gol del triunfo cuando su equipo llevaba desde el 56 jugando con uno menos por la expulsión de Sy.

Muy pronto de cara se puso el cuadro valdeorrés, merced a un disparo raso de Ivi Valdés que se colocó junto al poste derecho ante la estirada inútil del portero para colocar el 0-1.

Los afiladores reaccionaron y tuvieron sus ocasiones. Primero fue Ander mediante una falta que Adri mando al córner y nuevamente este mismo jugador, lanzó una falta que el meta visitante descolgó de la escuadra.

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El Córgomo tampoco se quedó atrás, pero esta vez el remate de Ivi Valdés se estrelló en el palo. Posteriormente, los anfitriones reclamarían una supuesta mano en el área que el colegiado no interpretó como tal.

El Nogueira salió en busca del empate y fue Marcos, con un disparo lejano que sorprendió a Adri y de esa manera comenzó a justificar el empate a uno. Fueron los mejores minutos del local ante un rival que se quedó por diez y que mas atrde tuvo que cambiar a su meta lesionado, pero que Pablo supo hacer un gran papel con paradas de mucho mérito, en especial ante un tiro de Raúl. A pesar de que tuvo que modificar su esquema, el Córgomo fue a por la victoria. Fue en el descuento, donde Peke, dentro del área anotó el definitivo 1-2. Pudo a continuación igualar Veri.