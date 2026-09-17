Este Córgomo mete miedo

TERCERA CAMPAÑA

El equipo de Jorge Merayo lidera una liga en la que ha marcado diez goles y con su portería a cero tras dos jornadas

El entrenador del Córgomo, Jorge Merayo, durante el partido de Copa ante el Barbadás.
El entrenador del Córgomo, Jorge Merayo, durante el partido de Copa ante el Barbadás. | Alán Pérez

El Córgomo de Jorge Merayo (23-07-1967) comenzó con paso firme su tercera campaña, donde lleva anotados 10 tantos, una cifra que no se registraba desde la liga 2018-19 con el Arnoia. “Esto acaba de empezar, es muy largo, pero vendrán rivales distintos que nos van a proponer diferentes situaciones. Ahora, a pensar en Nogueira, competir allí y sacar los tres puntos, pero siempre desde la humildad y el respeto”, asegura el técnico.

El nuevo entrenador llegó el año pasado muy avanzada la temporada para trabajar con el equipo juvenil: “Ya me conocían de otras situaciones del fútbol, ya que estoy trabajando en la Federación de Castilla y León y me han dejado compatibilizar. Se dio que la directiva quiso que lo cogiera y se ha conservado un porcentaje bastante elevado de la plantilla, con mucho nivel y talento. Los fichajes han aportado muchísimo y aún falta por incorporar un par más, pero se ha construido una plantilla muy competitiva y con mucho fútbol. Tenemos que trabajar los diferentes aspectos del juego y en eso estamos. La suerte es empezar bien porque así los jugadores creen más en este proceso”.

Tras los pasos de David Pérez y luego Iván González en el banquillo, el nuevo entrenador entiende que “el fútbol es la suma de muchas cosas y el futbolísta intentar adaptarse a lo que le propone el contrario, con lo cual hay que ser un ganador, afrontar las distintas situaciones, saber combatir a los distintos contrarios y, por supuesto, me gusta que el equipo sea dominador, tenga un buen trato de balón y manejar todos los registros, siendo buenos con o sin balón y en el juego directo para ser buenos en ataque y defensa”.

Sobre la categoría en sí, Merayo la desconocía por su labor en la Federación de Castilla y León, como así también su etapa como jugador y entrenador. Aunque en su día participó en la liga gallega: “Estuve en varios campos en la que era la extinta Segunda B y observé que había mucho nivel, mucha competitividad y se trabaja muy bien. Lo que era Córgomo lo conocía muy poquito y los chicos que están llevando el club son gente con mucha pasión, jóvenes que están intentando que este equipo tenga un lugar bueno y bonito en la categoría. Así y todo, rápidamente hay que ponerse las pilas en cuanto a lo que te enfrentas, procuro ver rivales y tenemos gente que está trabajando con nosotros desde el punto de vista de visionado y análisis de los otros equipos. Tenemos una estructura en la Primera Futgal bastante buena y encantado de estar aquí, disfrutando”.

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