Este Córgomo mete miedo

El Córgomo de Jorge Merayo (23-07-1967) comenzó con paso firme su tercera campaña, donde lleva anotados 10 tantos, una cifra que no se registraba desde la liga 2018-19 con el Arnoia. “Esto acaba de empezar, es muy largo, pero vendrán rivales distintos que nos van a proponer diferentes situaciones. Ahora, a pensar en Nogueira, competir allí y sacar los tres puntos, pero siempre desde la humildad y el respeto”, asegura el técnico.

El nuevo entrenador llegó el año pasado muy avanzada la temporada para trabajar con el equipo juvenil: “Ya me conocían de otras situaciones del fútbol, ya que estoy trabajando en la Federación de Castilla y León y me han dejado compatibilizar. Se dio que la directiva quiso que lo cogiera y se ha conservado un porcentaje bastante elevado de la plantilla, con mucho nivel y talento. Los fichajes han aportado muchísimo y aún falta por incorporar un par más, pero se ha construido una plantilla muy competitiva y con mucho fútbol. Tenemos que trabajar los diferentes aspectos del juego y en eso estamos. La suerte es empezar bien porque así los jugadores creen más en este proceso”.

Tras los pasos de David Pérez y luego Iván González en el banquillo, el nuevo entrenador entiende que “el fútbol es la suma de muchas cosas y el futbolísta intentar adaptarse a lo que le propone el contrario, con lo cual hay que ser un ganador, afrontar las distintas situaciones, saber combatir a los distintos contrarios y, por supuesto, me gusta que el equipo sea dominador, tenga un buen trato de balón y manejar todos los registros, siendo buenos con o sin balón y en el juego directo para ser buenos en ataque y defensa”.

Sobre la categoría en sí, Merayo la desconocía por su labor en la Federación de Castilla y León, como así también su etapa como jugador y entrenador. Aunque en su día participó en la liga gallega: “Estuve en varios campos en la que era la extinta Segunda B y observé que había mucho nivel, mucha competitividad y se trabaja muy bien. Lo que era Córgomo lo conocía muy poquito y los chicos que están llevando el club son gente con mucha pasión, jóvenes que están intentando que este equipo tenga un lugar bueno y bonito en la categoría. Así y todo, rápidamente hay que ponerse las pilas en cuanto a lo que te enfrentas, procuro ver rivales y tenemos gente que está trabajando con nosotros desde el punto de vista de visionado y análisis de los otros equipos. Tenemos una estructura en la Primera Futgal bastante buena y encantado de estar aquí, disfrutando”.