Golpe de efecto del Ourense CF ante el Amorebieta (0-1)

El Ourense CF logró una importante victoria en el municipal de Urritxe al derrotar a la SD Amorebieta, uno de los equipos llamados a pelear la zona alta de la tabla, gracias al solitario gol de Marquitos a los diez minutos de partido, lo que le permite a los de Jorge Cuesta volver a lo más alto de la tabla.

El partido comenzó de la mejor forma posible para los intereses ourensanos, porque tras los primeros minutos de tanteo, llegó el 0-1 para los azulones, que antes tuvieran un disparo de Iker Punzano que se marchó fuera. Fue una jugada que inició Iván Muñoz en la banda izquierda, que prolongó para Marquitos, este la filtró para el delantero Viti, que controló de espaldas, se la dejó de cara y el vigués, con un derechazo a la escuadra, puso el 0-1 que ya sería definitivo.

El tanto ourensano espoleó a los locales que tuvieron un remate de cabeza en el 16 de Etxaniz después de un buen centro de Muguruza que se le marchó fuer, así como una internada de Intxausti que entró hasta la línea de fondo, dando un pase atrás, pero Diego García, muy atento, se anticipó al remate de Etxaniz.

A la media hora, Jorge Cuesta tuvo que recomponer el equipo. Mario Jorrín, que suplía la ausencia en el lateral derecho de Miguel Cera, tuvo que dejar el campo por una lesión muscular. Le sustituyó Facu Ballardo, que debutaba en liga luego de un mes lesionado y el centrocampista Álex Lorenzo pasó al lateral derecho. Sin embargo, el equipo no se resintió y tuvo el control hasta el descanso, sin pasar por ningún tipo de apuros, más allá de un disparo de Etxaniz, el más peligroso de los locales, que atajó Diego García sin problema.

Se esperaba la reacción local en la segunda parte, pero apenas llegó. Pese a que el técnico local Jon Castrillo pusó más artillería sobre el campo, el peligro para los azulones solo llegaba en balones colgados sobre el área que la defensa y el meta del Ourense CF abortaban sin mayor peligro. A mayores, buscaban una contra que dejara el choque más de cara y pudieron lograrlo, pero el buen disparo de Iker Punzano en el minuto 66 se marchó rozando el poste de la portería de Murgoitiu y un nuevo disparo desde la frontal, esta vez de Facu Ballardo, lo detuvo el portero local.

Los locales lo intentaron hasta el final, pero la seriedad defensiva del conjunto de Jorge Cuesta le bastó para aguantar y llevarse la segunda victoria como visitante tras la de Marino de Luanco y además dejar la portería a cero.