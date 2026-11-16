SIETE PARTIDOS
Golpe del Monterrei al Polígono (2-4)
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El Monterrei se reencontró con la victoria tras vencer 2-4 al Polígono. Los visitantes salieron más enchufados y prueba de ello abrió el marcador muy pronto al capitalizar Alí un fallo defensivo y resolver dentro del área con un potente remate.
Los industriales no encontraban la fórmula y cuando se acercaba al área rival se diluían las ideas para sorprender al portero Diogo que no pasó apuros y fue un mero espectador.
El equipo de João Fernandes realizó un juego más práctico y con una defensa muy firme. Cuando se cerraba la primera mitad llegó el 0-2. Saque en largo de Serginho, que aprovechó Riça ganándole las espaldas a la última línea y asistir a Zach, que marcó a puerta vacía.
El Polígono tenía que cambiar la cara, pero recibió dos golpes que lo dejaban tocado. Jota derribó a Ali en el área y el penalti lo transformó Mateus en el 0-3. El cuarto llegó mediante una falta lateral que remató solo, Antón Teixieira, entrando por el segundo palo.
Los industriales sacaron a relucir todo su amor propio y comenzaron a llegar con más frecuencia a los dominios de Diogo. Fue entonces cuando de una acción de estrategia recortó distancias. Falta de Santi Granja que bajó de cabeza Juan y que remató Choupas para el 1-4.
El Monterrei apostaba a la contra, pero su rival consiguió marcar nuevamente. Centro de Sanmiguel que conectó de cabeza Manu en el 2-4. Quedaban algunos minutos para la esperanza, pero ya era demasiado tarde.
Polígono:
Miguel; Santi Granja, Choupas, Jota, Juan, Raúl Dinís, David (Jhonny, m.67), Adrián Iglesias (Gabri Outeiriño, m.58), Peque, Kevin (Chery, m.58) (Manu, m.79) y Bruno Dacal (Sanmiguel, m.67)
Monterrei:
Diogo; Antón Teixiera, Riça (Álex Balado, m.61), Fabricio, Mateus (Corcuera, m.82), Serginho, Outtara (Diego, m.74), Ali (Ángel Vilachá, m.82), Nuno, Zach (Simáo, m.61) y Hugo.
Árbitro:
Ignacio Iglesias; con Lucas Lorenzo y Anxo Fernández. Expulsó (m.93) a Fabricio, del Monterrei. Amonestó a Jota, Jhonny, David, Luciano, Riça y Ali.
Goles:
0-1, m.10: Ali; 0-2, m.44: Zach; 0-3, m.48: Mateus, -p-; 0-4, m.60: Antón Teixeira; 1-4, m.6: Choupas; 2-4, .80: Manu.
Incidencias:
100 aficionados en el Antonio González.
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