Golpe del Monterrei al Polígono (2-4)

El Monterrei se reencontró con la victoria tras vencer 2-4 al Polígono. Los visitantes salieron más enchufados y prueba de ello abrió el marcador muy pronto al capitalizar Alí un fallo defensivo y resolver dentro del área con un potente remate.

Los industriales no encontraban la fórmula y cuando se acercaba al área rival se diluían las ideas para sorprender al portero Diogo que no pasó apuros y fue un mero espectador.

El equipo de João Fernandes realizó un juego más práctico y con una defensa muy firme. Cuando se cerraba la primera mitad llegó el 0-2. Saque en largo de Serginho, que aprovechó Riça ganándole las espaldas a la última línea y asistir a Zach, que marcó a puerta vacía.

El Polígono tenía que cambiar la cara, pero recibió dos golpes que lo dejaban tocado. Jota derribó a Ali en el área y el penalti lo transformó Mateus en el 0-3. El cuarto llegó mediante una falta lateral que remató solo, Antón Teixieira, entrando por el segundo palo.

Los industriales sacaron a relucir todo su amor propio y comenzaron a llegar con más frecuencia a los dominios de Diogo. Fue entonces cuando de una acción de estrategia recortó distancias. Falta de Santi Granja que bajó de cabeza Juan y que remató Choupas para el 1-4.

El Monterrei apostaba a la contra, pero su rival consiguió marcar nuevamente. Centro de Sanmiguel que conectó de cabeza Manu en el 2-4. Quedaban algunos minutos para la esperanza, pero ya era demasiado tarde.