La Región

La Región

Nadal Seco

CARTAS AL DIRECTOR

Publicado: 16 nov 2026 - 01:40
Carta al director
Carta al director | La Región

Este pasado verán, a enorme sequía que vivíamos na Galicia, propiciou o uso de medidas de control no consumo da auga, especialmente afectando á provincia de Pontevedra debido ó aumento tan exponencial da súa poboación. Limitouse pois o seu uso nas praias e en fins ornamentais.

Case ó mesmo tempo, sucédense varias protestas ecoloxistas pola represa que se fai no río Umia, secando parte deste, para obter auga suficiente para o rego do Club de Golf da Toxa. Ó aminora-lo caudal do río e desnaturaliza-lo seu traxecto, dificulta a vida nel, e afecta á producción da súa ría.

O 30 de Xullo, o alcalde de Vigo berrou ós catro ventos que comezaba coa instalación das luces de Nadal ¡Esas que fan empequenecer á mismísima Nova York!

Lin hai uns días que a Xunta concedeu a solicitude do Concello de Vigo de reduci-lo caudal mínimo dos ríos para garanti-los níveis dos encoros principáis da cidade. Esto significa que se poderán secar treitos de ríos matando a flora e a fauna que alí viva para poder seguir enchendo o embalse.

O 14 de novembro Vigo acendeu as luces de Nadal. Comezaremos entón as ver hotéis e aloxamentos completos e a turistas paseando por alí durante todo o día.

Xunta, Vigo... Tanto ten as cores mentres sigamos a estar nun cóctel que só mira para o seu propio beneficio. Cando o mundo arda e non quede nada que beber, miraremos sorrindo as luces de Abel Caballero mentres nos consumimos na miseria.

Jacobo Souto Bóveda

(Vigo)

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