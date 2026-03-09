El Gran Peña pone fin a la racha de victorias del Barco en Vigo (4-2)
El Barco comenzó ganando pero vio como el Gran Peña remontó para poner fin a su racha, en un partido que supuso mucho castigo para los de Valdeorras
El Barco cayó 4-2 ante Gran Peña en Vigo a pesar de adelantarse con dos goles en los primeros minutos. Diego Santín abrió marcador en minuto 2 y Brian Castro amplió ventaja en 9, colocando un prometedor 0-2. A pesar de poder hacer el 0-3, fueron los locales quienes recortaron distancias con el tanto de Iker Iglesias al filo del descanso. Nada más comenzar segunda parte llegó el empate con un golazo de chilena de Gastón Cellerino, acción en la que Barco reclamó que balón había salido previamente.
En apenas siete minutos partido cambió por completo. En minuto 52, Rabil provocó un penalti tras derribar a Cellerino dentro del área. La pena máxima fue transformada por Fran para poner 3-2. Pese al golpe, Barco tuvo dos ocasiones claras para empatar, pero no logró materializarlas. Ya en tiempo de descuento, contragolpe culminado por Fontán sentenció encuentro con 4-2. Mucho castigo para el Barco en Barreiro.
Ficha técnica
Gran Peña FC:
Asier, Toño (Fontán, min 46), Cantero, Antón de Vicente (Odilo, min 82), Fran, Iker (Dani, min 62), Cellerino, Matías, Lago, Vila, Coira (Amet, min 82).
CD Barco:
Imanol, Vilachá (Carlos, min 67), Andrés, Raúl Paz, Brian Castro (Sidibé, min 62), Manu (Ariel, min 52), Santín, Noel (Juanma Justo, min 67), Miguel Freiría, Rabil (Konaté, min 71), Brian Bailón.
Goles:
0-1 Santín, m. 2; 0-2 Brian Castro, m. 9; 1-2 Iker, m. 44; 2-2 Cellerino, m. 47; 3-2 Fran, m. 52; 4-2 Fontán m. 90.
Árbitro:
Miguel Ferrol del colegio de Santiago.
Incidencias:
Encuentro disputado en Barreiro.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MANTIENEN LA RACHA POSITIVA
Remontada del Antela ante el Choco para seguir arriba (3-2)
LUCHA DE PERMANENCIA
Vida extra en Celanova tras empatar con tres goles en diez minutos (3-3)
RESCATA EL EMPATE
Un punto que sabe a poco a la UD Barbadás (2-2)
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 9 de marzo?
785 DELITOS REGISTRADOS
Los menores delincuentes en Ourense: violencia en las redes y cada vez más precoces