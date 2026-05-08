Hugo, el capitán de Verín, cosecha ascensos

De los cinco ascensos que tiene el Verín a la Preferente, su actual capitán, Hugo Domínguez, fue partícipe en los últimos cuatro. Además, conquistó otro en el Bande. Pero si tiene que elegir lo tiene claro: “El de ahora, por la gente joven que hay y muchísima gente de esta comarca. Después, con Manel Vázquez tuvimos una temporada muy plácida, aunque se empañó un poco por la pandemia, pero hubiésemos subido muy pronto por la cantidad de puntos que les llevábamos al resto”.

Luego de lo que supuso volver a esta categoría tras el último descenso, el mediocampista no dudó en seguir poniendo el hombro por el club: “Tenía claro que quería estar en Verín y puertas de para dentro teníamos claro que era un equipo competitivo, después las cosas pueden que salgan o no, pero la gente valía para la Primera Futgal y sabíamos que íbamos a estar arriba, seguro”.

La campaña de los verinenses estuvo marcada por la regularidad: “A día de hoy somos un equipo mucho más maduro de lo que empezamos. Jugábamos bien, pero no competíamos bien en esos primeros partidos, ante el Maside en casa o con Loñoá y Nogueira, donde entraron un poquito las dudas, pero a partir de ahí, con el mismo juego pero con un poco más de empaque, sin que nos creasen tantas ocasiones conseguimos esa regularidad”.

En cuanto a sus números, han igualado los 77 puntos obtenidos en el anterior ascenso, con lo cual, de ganar los dos partidos que restan, se convertiría en el tercer equipo campeón en cantidad de puntos. “Sé que en mi paso por Bande hicimos la mayor cantidad, 91, en aquel ascenso”.

El Córgomo terminó siendo el único que intentó disputarle el primer lugar: “Sabíamos que eran un equipo muy difícil, sobre todo en su casa, por las dimensiones de su campo, y que nos iba a costar. Todo el mundo los daba como favoritos, pero nosotros conocíamos nuestro potencial y competimos mejor fuera de casa, que era su debe”.

Una vez concluido el derbi ante el Monterrei, por la cabeza del capitán solo pasaba disfrutar del momento: “Era un día muy bonito, había muchísima gente en el José Arjiz, donde he jugado muchísimos partidos y creo que nunca lo vi así. Fue un partido que se nos puso todo de cara, un derbi y que coincidiese con poder ser campeones en nuestra casa. Hicimos una muy buena primera parte y después en la segunda los chavales sí que no querían cometer errores, tuvimos un poquito menos el balón, pero no sufrimos”.