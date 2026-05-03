Regreso exprés del Verín CF a la Preferente (1-0)

Los jugadores del Verín celebran el título de campeón de Primera Futgal después del derbi ante el Monterrei y el consiguiente ascenso a la Preferente.

El Verín se coronó campeón y a falta de dos jornadas certificó, solo un año después, su regreso a la Preferente Futgal, luego de superar por 1-0 en el derbi al Monterrei.

Desde el mismo arranque del encuentro quedó claramente expuesta la intención del líder de resolver este compromiso ante un rival que no se jugaba nada. En el primer minuto del encuentro, los verinenses pudieron abrir la lata. Enio se marchó por la banda izquierda y su centro lo remató Adrián, que encontró la respuesta del portero que, seguidamente, realizó una gran parada al tiro de Junior.

Más tarde, una vez más Enio se filtró por el sector izquierdo robándole la cartera a Antón Teixeira y sacando un disparo que encontró bien parado a Diogo, que volvió a responder a otra buena acción del brasileño.

Estaba más que claro que el fruto estaba a punto de caer y esta vez significaría el tanto de la victoria. Un perfecto envío de Enio que Adrián, anticipándose en el primer palo, superó por completo la resistencia del cancerbero visitante para poner el 1-0.

El equipo de Steven da Silva jamás llegó a ser, a lo largo de la primera parte, un obstáculo para los intereses locales, ni tan siquiera fue capaz de generar alguna ocasión de mérito para sorprener a un Miguel Gándara que se convirtió en un espectador mas.

El Verín intentó ampliar su renta, pero el meta Diogo fue el único que pudo aguantar con grandes intervenciones al Monterrei, como un buen remate de Enio que despejó hacia un costado el portero.

Los intentos de los anfitriones se mantenían vivos, pero el 1-0 seguía inamovible. Un buen tiro de Mellado y otra buena intervención de Diogo. Antes de marcharse al descanso lo intentó el capitán Hugo Domínguez, pero su disparo lo acabó despejando en un vuelo acrobático que acabó en un saque de esquina. Sin duda el botín era escaso para los méritos de unos y otros en el primer tiempo.

Hugo Domínguez, capitán del conjunto verinense, festeja el ascesno. | Miguel Ángel

El derbi seguía abierto y en la segunda mitad pudo observarse una mejor predisposición de los visitantes, merced a la movilidad de Rafael, los desmarques de Serginho y las apariciones de Fred, sin embargo, le costaba llegar a los dominios de Miguel Gándara, que apenas tuvo que esforzarse en remates sin mucha convicción. Pero el que buscó ampliar su ventaja fue el Verín. Gran jugada personal de Enio que se filtró en el área y su disparo cruzado se marchó pegado al poste izquierdo.

Antes de ser sutituido, Junior también dispuso de una oportunidad clara, pero su tiro lo acabó salvando con el pie Diogo, que más tarde desvió una falta envenenada del colombiano. El pichichi de la liga se quedó con las ganas de marcar y ampliar sus números personales.

Expulsión de Outtara

El Monterrei se quedaría con diez jugadores a raíz de la expulsión de Outtara, pero no se vino abajo y comenzó a presionar, mientras los verinenses cuidaban la ventaja y buscaron alguna contra, pero ya no llegaban con la misma frescura que en el incio del derbi.

La ansiedad se vivía en las gradas, pero cuando el árbitro pitó el final supuso un alivio para los locales. A partir de ahí se produjo el desenfrenado festejo del Verín ante su quinto ascenso a la Preferente, siendo el primero en la temporada 1997-98 bajo la batuta del recordado Patolas. El siguiente fue en la liga 2013-14 y los tres posteriores fueron como campeón en las campañas 2019-20, 2023-24 y la obtenida este domingo.